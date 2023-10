Gallery. MediaWorld replica a Ravenna il format Look&Feel

Secondo punto di vendita Look&Feel per MediaWorld che replica il concept store esperienziale a Ravenna in uno store danneggiato dall'alluvione

Il punto di vendita MediaWorld (MediaMarktSaturn Retail Group) di Ravenna è il segno tangibile che dalla difficoltà nasce un'opportunità. Lo store, danneggiato dall'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna lo scorso maggio, riapre completamente rinnovato secondo la logica del format Look&Feel, diventando di fatto il secondo negozio di questo concept store in Italia. Lo store diventa quindi simbolo di un percorso di ripartenza nella regione dove l'insegna opera con 11 negozi.

Le caratteristiche dello store

Il punto vendita si trova in via Faetina 165G

Si sviluppa su un'area di 2.000 mq

Occupa 36 persone.

Il potenziamento della shopping experience è alla base di questo format. L'ambiente è caratterizzato da arredi modulari dai colori materici e da lightbox perimetrali come focal point per mettere in evidenza i punti informativi e di contatto con il team MediaWorld per la consulenza personalizzata.

Subito dopo l'ingresso nel punto di vendita, ridotto rispetto al passato di circa 600 mq ceduti allo store Arcaplanet, si nota il megaschermo da 100” con una quinta alle spalle dedicato alle promozioni e alle iniziative che di giorno in giorno animeranno lo store. Come da consuetudine del format sono presenti le Experience Zone, aree progettate secondo il comfort e l’informalità dell’home design, per toccare con mano e provare i prodotti, ricevere informazioni e consigli.

Le Experience Zone

In questo punto di vendita sono presenti 5 aree esperienziali:

Cooking Zone: dedicata ai benefici che la tecnologia porta nel mondo culinario, dotata di postazioni, cooking zone. In questo spazio saranno organizzate dimostrazioni, degustazioni tematiche e show cooking.

dedicata ai benefici che la tecnologia porta nel mondo culinario, dotata di postazioni, cooking zone. In questo spazio saranno organizzate dimostrazioni, degustazioni tematiche e show cooking. Hi-Fi Zone : un home cinema dove far risaltare l’esperienza immersiva dell’alta definizione in un ambiente dalle caratteristiche domestiche.

: un home cinema dove far risaltare l’esperienza immersiva dell’alta definizione in un ambiente dalle caratteristiche domestiche. Gaming Zone : dispone di consolle dotate di game pass, un simulatore di guida e la possibilità di utilizzare visori di realtà virtuale.

: dispone di consolle dotate di game pass, un simulatore di guida e la possibilità di utilizzare visori di realtà virtuale. Mobility Zone : in quest'area sarà possibile testare tutte le soluzioni di mobilità dolce e sostenibile, dalle e-bike ai monopattini. Inoltre si potranno effettuare test e scegliere il mezzo di trasporto che meglio risponde alle esigenze di mobilità urbana. Nella mobility zone, inoltre, sarà esposta la Citroen Ami, la microcar Full Electric del Gruppo Stellantis per una mobilità sostenibile.

: in quest'area sarà possibile testare tutte le soluzioni di mobilità dolce e sostenibile, dalle e-bike ai monopattini. Inoltre si potranno effettuare test e scegliere il mezzo di trasporto che meglio risponde alle esigenze di mobilità urbana. Nella mobility zone, inoltre, sarà esposta la Citroen Ami, la microcar Full Electric del Gruppo Stellantis per una mobilità sostenibile. BetterWay Zone: area dedicata a tutto ciò che concerne uno stile di vita sostenibile con un ampio spazio espositivo dedicato all’elettrificazione e con colonnine di ricarica per veicoli elettrici, pannelli fotovoltaici, accumulatori e accessori smart grid. Inoltre, offre prodotti second-hand garantiti da MediaWorld.

Rinnovata inoltre la logica espositiva dei prodotti del Grande Elettrodomestico e della Telefonia, entrambi divisi per destinazione d’uso come già fatto nei note book. Il negozio è dotato di Smart Bar, dove ricevere training sui prodotti acquistati, effettuare riparazioni di smartphone e tablet fuori garanzia, essere supportati nel setup e personalizzazione di nuovi acquisti o prodotti già in possesso del cliente, nonché supporto negli aggiornamenti.

L'approccio omnichannel

Questo format punta molto sulla strategia omnicanale per offrire consulenza personalizzata sui prodotti all’interno di un ecosistema dove sono integrati tutti i touch point digitali, quali sito eCommerce, app e display touch screen, oltre ai servizi di pick up e pick & pay, attivi a Ravenna.