Gallery. Nau!Me: il format per gli occhiali su misura

Nuovo concept store per Nau! che, dopo Nau!Reloove, lancia Nau!Me, un format con un'offerta di occhiali realizzati su misura e dotato di virtual try-on per una visione in anteprima

Nau! sta diversificando la sua presenza sul territorio puntando su concept store innovativi e con un'offerta personalizzata. Dopo il lancio di Nau!Reloove, raccontato in questo articolo, e dedicato alla vendita di occhiali usati, arriva Nau!Me, con un'offerta di occhiali su misura, realizzati nella fabbrica di Castiglione Olona (Va). "Il cliente può vedere in anteprima sul proprio viso l'articolo attraverso il nostro sistema di personalizzazione virtuale. Il risultato è un occhiale campione di unicità, colore e comfort di calzata” spiega il gruppo.

Il format

Il primo punto di vendita è stato inaugurato a Milano, in Corso Buenos Aires 24, via strategica per lo shopping meneghino. L'idea è di mettere al centro le persone dando loro la possibilità di scegliere sulla base di gusti, necessità e preferenze.

Il percorso di personalizzazione dell’occhiale comprende oltre 300.000 possibili combinazioni con forme, misure e colori del frontale e delle aste. All'interno del negozio, la clientela può vedere in tempo reale i vari abbinamenti attraverso il virtual try-on, che permette la visione di un’anteprima dell’occhiale direttamente sul volto di chi lo ha creato.

Monica Salvestrin, Co Founder Nau! sottolinea la filosofia alla base di questa insegna, basata su un approccio omnichannel: "Abbiamo creato Nau!Me -dice- per dare la possibilità alle persone di esprimersi, di raccontarsi, di farsi riconoscere e di comunicare la propria identità anche attraverso i prodotti che scelgono. Nau!Me è un’esperienza unica, esclusiva e distintiva, un progetto rivoluzionario che abbiamo potuto realizzare grazie all’attività della nostra fabbrica, una piccola eccellenza produttiva che ci consente di sviluppare e realizzare prodotti Made in Italy, unici ed esclusivi".

La rete di Nau!

Nata nel 2004, la società conta oggi una rete di oltre 150 store, tra negozi diretti e in franchising, dislocati in Italia, Malta e Messico.