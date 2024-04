Gallery. Rewe apre il suo primo supermercato vegano

A Berlino, il gruppo sperimenta il concept store Rewe Fully Plant-Based, perimo supermercato vegano con un'offerta mirata

Rewe Fully Plant-Based è la nuova insegna del gruppo testata a Berlino con un primo punto di vendita vegano, situato sul Warschauer Brücke nel quartiere di Friedrichshain, con un'offerta di oltre 2.700 tra prodotti vegani (1.400) e grocery con 300 marchi tra cui le mdd Rewe Bio+, Rewe Organic, Rewe Best Choice e Vivess insieme a marchi industriali come Rügenwalder, Oatly e Alpro.

“L'offerta di Rewe Fully Plant-Based mostra quanto sia varia e ampia la scelta di prodotti vegani. Siamo stati più volte riconosciuti in passato come pionieri vegani nel commercio alimentare e la forte risposta dei nostri clienti ci incoraggia a proseguire su questo percorso -afferma Peter Maly, Ceo del gruppo Rewe-. Il nostro supermercato a base vegetale ha il doppio dei prodotti nella consueta gamma Rewe. Qui al Warschauer Brücke a Berlino-Friedrichshain abbiamo la possibilità di fare ancora di più aprendo la strada affinché nuovi prodotti e marchi raggiungano gli scaffali dei supermercati".

Le caratteristiche dello store

Lo store si estende su un'area di 212 mq

Occupa 12 persone

Attive tre casse self check out insieme allo Scan&Go

self check out insieme allo Scan&Go Orari di apertura: dal lunedì al sabato dalle 7 alle 22.

Il percorso nel supermercato inizia con frutta e verdura, per poi proseguire subito dopo

l'insalata e il sushi fresco di Eat Happy. Sui murali sono disponibili frullati freddi, creme spalmabili, seitan e molto altro. Al centro del negozio lo spazio per le bevande vegetali, frutta secca, spezie, ingredienti per dolci e articoli da farmacia. Presente lo snack bar con un menu che varia dai panini come il Laxx Kracher al gelato vegano. Poco prima dell'area cassa c'è una selezione di prodotti da forno puramente vegetali.

"Il supermercato si trova nelle immediate vicinanze della S-Bahn e intorno ci sono molti appartamenti e uffici. Ecco perché puntiamo consapevolmente su un’ampia scelta di prodotti da forno. Ne abbiamo più di 40, dai Franzbrötchen vegani ai bagel pretzel fino ai panini della domenica”, spiega Dennis Henkelman.

Gli ambienti, progettati da Rewe con l'agenzia creativa Cmf, sono studiati su tre colori principali, il giallo brillante, il verde intenso e il rosso ruggine. Rivisitato anche il tradizionale logo rosso dell'insegna che qui si propone con lettere verdi come legame alla natura e ai temi cardine del format, arricchito dal claim Completamente a base vegetale.