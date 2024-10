Gallery. Sephora riapre lo store di Torino

In linea con il suo piano di rinnovamento, Sephora continua a ristrutturare i suoi store. Dopo Firenze, è la volta di Torino dove conferma gli spazi per i servizi di make-up, skincare, cura dei capelli e le aree dedicate alle novità

Nuova immagine e servizi rinnovati per il punto di vendita Sephora di Torino, situato in via Roma, che riapre dopo i lavori di restyling. Una riapertura che si inquadra nel progetto di rinnovamento dell'insegna, sempre più orientata verso un'esperienza di acquisto immersiva e omnicanale, come già sperimentato a Firenze.

"Il nostro forte legame con la città di Torino parte dalla fine degli anni ‘90. Oggi desideriamo riconfermare la nostra presenza proponendo un format che riflette il nostro impegno nel rinnovamento e nella qualità dell'esperienza beauty che offriamo alla nostra community. Crediamo fortemente nell’importanza del retail e del suo ruolo cruciale nella nostra strategia omnicanale. Questo nuovo spazio ci permette di avvicinarci ulteriormente alle persone, coinvolgendole con esperienze immersive, prove dei prodotti più recenti e un assortimento pensato per soddisfare le esigenze di tutta la nostra community”, ha commentato Fausta Cinque, sales&operations director di Sephora Italia.

Il punto di vendita di Torino

Il negozio si sviluppa su un'area di 380 mq su unico livello

su unico livello Dispone di quattro zone per i rispettivi servizi di make-up, skincare, cura dei capelli e per scoprire le ultime novità e i prodotti intramontabili

per i rispettivi servizi di make-up, skincare, cura dei capelli e per scoprire le ultime novità e i prodotti intramontabili Con questo store sono dieci i negozi Sephora nel territorio torinese.

L'ambiente è stato totalmente modernizzato e pensato per migliorare l'esperienza e la scoperta dei prodotti. Come di consueto, Sephora ha voluto fondere lo stile contemporaneo tipico dell'immagine del brand con l’ambiente. Ne è un esempio la facciata, che è stata ridisegnata per valorizzare l'architettura esistente dei portici, integrandosi con il contesto storico di via Roma. Dominano, come da tradizione, i colori bianco e nero, ormai distintivi del brand.

Le postazioni per i servizi disponibili sono state allestite in area centrale, mentre le esposizioni si sviluppano sia sul perimetro sia nel cuore del negozio dove sono state create ampie corsie per consentire un percorso fluido e intuitivo.