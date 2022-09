Sogegross sviluppa un nuovo progetto retail

Nuove sinergie consentiranno al Gruppo Sogegross di potenziare la sua rete vendita e di rinnovare l'immagine dei propri store

Nuove iniziative potenziano lo sviluppo del Gruppo Sogegross che, oltre al progetto di affiliazione attraverso il franchising con una doppia proposta a marchio Doro ed Ekom, ha attivato un ulteriore percorso di sinergia tra il marchio di proprietà Basko e la rete Doro. “La proposta di affiliazione congiunta di Doro ed Ekom mette a valore il patrimonio di competenze che il nostro Gruppo ha sviluppato in oltre 100 anni di storia imprenditoriale, creando un servizio multi-insegna unico nel suo genere -commenta Maurizio Gattiglia, Amministratore Delegato Gruppo Sogegross-. Si tratta di un investimento importante nello sviluppo dell’affiliazione: da una parte, mettiamo a valore la competenza, l’esperienza e le tecnicalità sviluppate da Basko, per innalzare la qualità dell’offerta del franchising Doro; dall’altra, la costante integrazione delle Insegne Doro ed Ekom sui territori di competenza e la cultura delle relazioni che da sempre è patrimonio del nostro Gruppo, accrescerà le potenzialità commerciali verso i clienti, ma soprattutto verso gli Imprenditori interessati a un’affiliazione di valore”.

Si svilupperà quindi un iter comune con scambi di competenze sia per le analisi a supporto dei processi decisionali sia per lo sviluppo di meccaniche promozionali e di loyalty. Inoltre, le tematiche di marketing e comunicazione e di category management maturate in Basko saranno portate all’interno del canale franchising Doro, che sarà oggetto di un’operazione di rebranding e di restyling grafico, a cui si aggiunge la revisione del format di comunicazione e di allestimento dei punti di vendita. “Le attività sono coordinate dalla nuova funzione Sviluppo Franchising - evidenzia Gianmarco Rodà, responsabile sviluppo franchising- grazie all’esperienza e alle competenze maturate, valutando in modo oggettivo le situazioni di struttura, location e concorrenza dei vari bacini”.

Gli investimenti

I piani previsti fino al 2025 confermano investimenti per 200 milioni di euro, finalizzati prevalentemente a sviluppo e riqualificazione delle reti di vendita di tutti i canali oltre a interventi logistici e informatici. “La cultura della relazione con l’Impresa appartiene da sempre al Gruppo Sogegross -aggiunge Mirko Bruschi, direttore canale Doro Supermercati-. L’insegna Doro, già molto forte su una relazione di qualità con gli imprenditori, entra più strettamente in un sistema di Gruppo e si sviluppa, rispondendo in modo puntuale alle crescenti esigenze del mercato e degli imprenditori, attraverso un supporto integrato che unisce competenze e strumenti per un’affiliazione ancora più evoluta e moderna”.

“Ekom rappresenta un canale importantissimo ai fini della diversificazione strategica voluta dal Gruppo che ha da sempre perseguito l’obiettivo di una presenza sempre più significativa in ogni canale distributivo del mercato alimentare -aggiunge Giuseppe Marotta, direttore canale Ekom-. Partendo dal discount tradizionale, Ekom declina infatti la formula all’italiana, verso un ‘supermercato di convenienza’. Con le ultime aperture Ekom consolida il nuovo format, con un’offerta di punto vendita sempre più completa e di qualità e importanti investimenti sulle attrezzature e sugli allestimenti, per veicolare una proposta assolutamente contemporanea”.

I numeri del Gruppo Sogegross

La rete conta circa 270 punti di vendita e 2.700 addetti con supermercati a insegna Basko, discount di proprietà Ekom, Cash&Carry GrosMarket, oltre al canale eCommerce (Basko e GrosMarket) e al franchising con i marchi Doro e Ekom. Nel 2021 il Gruppo ha registrato un fatturato complessivo di 977 milioni di euro, all’interno del quale l’Affiliazione si attesta a una quota del 20%. Per il Gruppo si stima il superamento del miliardo di euro nel 2022.