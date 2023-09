Gallery. Toys Center e Bimbostore: a Ravenna le aree esperienziali

Nuove aree per potenziare l'esperienza di acquisto nel punto di vendita Toys Center e Bimbostore (Prg) riaperto a Ravenna dopo i danni dell'alluvione

1 di 5

Il punto di vendita Toys Center e Bimbostore (Prg Retail Group) di Ravenna riapre dopo mesi di chiusura a causa dell'alluvione che a maggio ha colpito l'Emilia Romagna. Lo store, situato in via Faentina 178, è stato rinnovato e reso distintivo rispetto al passato, oggi dotato di aree esperienziali per migliorare la shopping experience dei più piccoli.

“La riapertura del negozio Toys Center e Bimbostore di Ravenna, oggi ancora più bello, a soli quattro mesi dall’alluvione, vuole essere testimonianza fattiva del sostegno delle insegne e di PRG Retail Group alle famiglie e alla comunità di tutto il territorio. Abbiamo voluto testimoniare la nostra presenza anche in termini di opportunità lavorative e restituire ai clienti un negozio ancora più bello” dichiara Fabio Brugnoli, direttore commerciale Toys Center, FAO Schwarz, Bimbostore.

Le caratteristiche dello store

Lo store si estende su un'area di 850 mq totali di cui 200 mq dedicati all’insegna Bimbostore con un assortimento che spazia dalla puericultura, al tessile, al baby food.

L’insegna di giocattoli Toys Center invece, propone oggi al suo interno nuove aree esperienziali per i momenti di condivisione dei piccoli clienti con le loro famiglie. Il negozio è infatti dotato del banco del meccanico brikkolo con tutti gli strumenti per diventare un vero professionista del settore, dispone della pista di micro-mobilità di Motor&Co per testare auto e moto elettriche con semafori, bandiera di finish e suoni. Per gli amanti delle trasformazioni c’è l’area Make-up con un banco dedicato al trucco Miss Fashion, e poi Magic Mirror, lo specchio magico interattivo disponibile in esclusiva da Toys Center. Nuova anche l’area kidults, la categoria che si riferisce agli appartenenti alla Generazione X, ai Millennials e alla Generazione Z amanti dei giochi da tavolo.