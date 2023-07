Gallery. Tuttigiorni arriva in Campania: il primo store a Cardito (Na)

Il format Tuttigiorni debutta in Campania grazie al Gruppo Di Palo che replica il concept store lanciato da Abbi Group in Sardegna lo scorso anno

L'insegna Tuttigiorni è stata lanciata lo scorso da Abbi Group della F.lli Ibba, socio Crai, con un primo punto di vendita a Cagliari. Oggi l'insegna oltrepassa i confini della Sardegna e arriva in Campania grazie al Gruppo Di Palo, attivo nella regione con l'insegna Crai.

Il primo store è stato realizzato a Cardito (Na), all'interno del centro commerciale La Masseria di via Mahatma Gandhi 7, in linea con le caratteristiche del format già sperimentato, pensato per una spesa comoda, facile, accessibile, di qualità, fortemente incentrata sulle mdd e sui prodotti del territorio, come raccontato in questo articolo.

Il punto di vendita

Lo store apre sull'ortofrutta con esposizioni scenografiche e spazi per la frutta già tagliata e porzionata. Ampia l'area dei freschi con banchi serviti sul perimetro con un focus sui prodotti del territorio. Presente anche lo spazio dedicato ai vini, con un assortimento anche in questo caso ampio su brand e produzioni locali e una comunicazione che racconta le caratteristiche delle diverse varietà. Anche in ortofrutta la comunicazione è funzionale a tramettere i valori del reparto, in primo luogo la stagionalità con ampi cartelli che, attraverso disegni e grafica, raccontano le tipicità di frutta delle varie stagioni.