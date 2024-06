Gallery. Tuttigiorni: il format edlp di Crai debutta in Veneto

L'apertura di Tuttigiorni a Soligetto (Tv) segna l'ingresso dell'insegna firmata da Crai e Food 5.0 in Veneto con la consueta formula every day low price

Il format every day low price Tuttigiorni firmato da Crai e Food 5.0 continua a espandersi con nuove aperture. L'insegna debutta a Solighetto (Tv) in Via Brandolini 44 con il suo primo punto di vendita in Veneto, aperto in collaborazione con il Gruppo Rosa Supermercati che fa parte del Cedi Ama Crai Est.

"L'arrivo del format Tuttigiorni in provincia di Treviso rappresenta una grande opportunità

per il Gruppo Crai -afferma Gianfranco Scola, direttore generale di Ama Crai Est-. Si

tratta di un modello strategico di grande interesse per lo sviluppo del marchio in questa

regione, destinato ad attrarre nuovi clienti e ad offrire alla comunità un'esperienza

d'acquisto distintiva, all'insegna della convenienza e della massima qualità”.

Le caratteristiche dello store

Il negozio si distingue per la sua sensibilità verso il territorio e i produttori locali e

valorizza la stagionalità delle materie prime. Tutti elementi sottolineati nella comunicazione interna come nel caso dei vini dove è stato predisposto un apposito spazio per le etichette venete. La stagionalità si evidenzia in reparti come l'ortofrutta che alla frutta e verdura di stagione dedica l’Angolo Verde con prodotti già tagliati e pronti al consumo. In generale, i reparti freschi sono assortiti secondo criteri di sostenibilità e provenienza locale.

In linea con la formula edlp, Tuttigiorni risponde a un modello commerciale che mantiene i prezzi bassi ogni giorno dell’anno e non prevede volantini né offerte a scadenza. L'offerta comprende un vasto assortimento di prodotti a marchio del distributore tra cui Crai, Piaceri Italiani e La Rosa dei gusti. "Quello della convenienza è un impegno importante, garantito anche grazie alla mdd, che coniuga prezzi bassi e contenuti con la qualità che ci contraddistingue, nell’ottica di offrire una “spesa giusta” ai nostri clienti, senza le fluttuazioni legate alle promozioni" chiarisce Roberto Comolli, direttore generale di Food 5.0.

I servizi

La vocazione ambientalista dell'insegna si declina anche nei servizi che spaziano dalla presenza dell'eco-compattatore per il riciclo delle bottiglie all'omaggio di 5 centesimi per i clienti che portano da casa le borse della spesa. Inoltre, i carrelli sono realizzati con plastiche recuperate dal mare.

In linea con quanto già sperimentato negli altri store della rete, anche in questo supermercato è confermata la presenza di una nutrizionista a disposizione delle esigenze dei consumatori e lo spazio periodico “caffè con il direttore”, un appuntamento che si tiene tutte le mattine, dalle 9 alle 10, per uno scambio di idee e suggerimenti.

Tra i servizi aggiuntivi a disposizione dei clienti di Solighetto è presente anche la colonnina per la ricarica dei cellulari, il servizio di stampa e fotocopie, la possibilità di effettuare ricariche telefoniche, di utilizzare i principali buoni pasto in commercio. Completa l'elenco la presenza dell’Amazon Locker.

Le dichiarazioni

"Questa apertura dimostra la potenzialità del format Tuttigiorni, un progetto ambizioso che stiamo portando avanti in tutta la penisola. Il modello punta sulla convenienza continuativa e si ispira alle esigenze quotidiane dei nostri clienti, offrendo ricercatezza, qualità e prezzi contenuti, grazie a una selezione di prodotti locali e sapori autentici, in linea con il nostro concetto di sostenibilità" afferma Giangiacomo Ibba, Ad di Crai.

"Ci rende orgogliosi l’idea di promuovere una spesa consapevole e sostenibile,

permettendo ai nostri clienti di acquistare solo ciò di cui hanno bisogno evitando gli

sprechi e prediligendo le scelte locali" dichiara Luca Villanova, amministratore Rosa Supermercati e presidente di Crai Cooperativa.