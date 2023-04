Gamberini 1907, la più antica pasticceria di Bologna, ha aperto un negozio alla stazione di Bologna Centrale grazie all’accordo con Grandi Stazioni Retail

Gamberini 1907, la più antica pasticceria di Bologna, ha aperto il suo laboratorio alla stazione di Bologna Centrale grazie all’accordo con Grandi Stazioni Retail, la società leader nel travel retail in Italia che gestisce le 14 stazioni delle principali città del Paese.

Con questa apertura, la storica pasticceria, presente anche a Firenze e Milano, si espande per la prima volta nella città in cui è diventata celebre per le sue specialità, diventando presto riferimento per i cittadini e meta immancabile per i turisti. Ora Gamberini 1907, che dal 2006 fa parte dei Locali Storici d’Italia, potrà far conoscere tutto il meglio del suo assortimento dolce e salato a un pubblico ancora più vasto ed eterogeneo, aprendo un nuovo capitolo della sua rinomata storia.

“Siamo orgogliosi che Gamberini 1907 abbia scelto la stazione per aprire il suo secondo locale a Bologna, segno della rinnovata centralità che le stazioni ricoprono oggi all’interno delle città -dichiara Sebastien De Rose, chief operating officer di Grandi Stazioni Retail-. Questa apertura è un ulteriore passo nel percorso che Grandi Stazioni Retail sta compiendo per accogliere nel suo network le icone dell’eccellenza gastronomica italiana che, accanto ai grandi brand internazionali, fanno delle stazioni un luogo unico per la varietà dell’offerta presente”.