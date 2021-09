Rossopomodoro (Gruppo Sebeto) firma un accordo strategico con Grandi Stazioni Retail per l’apertura dei suoi ristoranti nelle stazioni ferroviarie delle più importanti città italiane. La partnership con Grandi Stazioni Retail, partita oltre dieci anni fa con le aperture di Rossopomodoro a Milano Centrale e Venezia Santa Lucia, si rafforza con un calendario di nuovi ristoranti nei prossimi dodici mesi: tre pizzerie nelle stazioni di Torino Porta Nuova, Bologna Centrale e Roma Termini e una nuova ricollocazione del locale di Milano Centrale. Nelle stazioni di Torino e Bologna, così come già a Milano e Venezia, Rossopomodoro affiancherà alla sua proposta tradizionale basata su pizza e pasta napoletana con servizio al tavolo, anche 'A Puteca (bottega, in napoletano) specializzata nella vendita al banco delle specialità dello street food napoletano. Nelle sue vetrine saranno esposti i prodotti dolci e salati della gastronomia partenopea, e non mancherà, ovviamente, il caffè.

"Il piano di aperture conseguente alla firma dell’accordo con Grandi Stazioni Retail rappresenta una crescita enorme per il nostro brand -commenta Roberto Colombo, Ad di Rossopomodoro-. Rossopomodoro sarà nei più importanti scali ferroviari italiani per flusso di passeggeri. L’accordo firmato con Grandi Stazioni Retail è un pilastro fondamentale del piano di sviluppo di Rossopomodoro: ci permette di portare la nostra esperienza napoletana a milioni di viaggiatori, anche a chi non vive in città dove siamo già presenti, confermando la leadership del nostro marchio come catena di ristorazione di pizza e pasta tradizionale napoletana".

"Vogliamo offrire ai nostri clienti, a quanti transitano nelle nostre stazioni, una proposta food completa e di qualità, per incontrare i gusti di tutti e per valorizzare, anche con il cibo, l’esperienza del viaggio -aggiunge Sebastien De Rose, Chief operating officer di Grandi Stazioni Retail-. Siamo particolarmente soddisfatti della nuova partnership con Rossopomodoro che ci consentirà di completare la nostra offerta con lo street food e la pizzeria napoletana. Le nostre stazioni, collocate nei centri città e facilmente raggiungibili, sono protagoniste della mobilità sostenibile, punto di riferimento anche per i cittadini che possono trovare, nei loro percorsi quotidiani, un’offerta completa di food, servizi e shopping".

Rossopomodoro nasce dall’esperienza ultraventennale nel campo della ristorazione con circa 130 milioni di fatturato 2019, tra locali in gestione diretta e franchising. Sebeto SpA, proprietaria del marchio Rossopomodoro, è specializzata nell’ideazione, progettazione e gestione di servizi di ristorazione commerciale, pizzerie ristoranti, puteca-bar nei centri città, nei centri commerciali, negli aeroporti, e nelle stazioni ferroviarie.

Grandi Stazioni Retail gestisce e valorizza gli spazi commerciali e di comunicazione all’interno delle 14 più grandi stazioni italiane in 11 città più (Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze, Venezia, Bologna, Verona, Genova, Bari e Palermo).