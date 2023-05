Gdoweekly 34: Bennet nel Metaverso. I risultati di Cia-Conad. Salute to Excellence Awards

Nella puntata numero 34 di Gdoweekly parliamo del Metaverso di Bennet come nuovo strumento per la creazione di una community...e molto altro

È uscita la nuova puntata di Gdoweekly, il #podcast di Gdoweek: ogni venerdì, 5 notizie sul mondo del #retail in 5 minuti!

In questa puntata:

Bennet sbarca nel Metaverso per fondare una community

I risultati raggiunti da Cia-Conad nel 2022

A PLMA di Amsterdam gli italiani ottengono 15 Salute to Excellence Awards

Iper La grande i offre la realtà aumentata nei corner Iper Ottica

Yuka, l'app per fare una spesa salutare promuove la propria indipendenza

