Getir compire 18 mesi in Italia e pubblica i trend registrati

Continua l'ascesa di Getir, rimasto unico pure player del quick commerce nel nostro Paese rende noti i dati sulle consegne dove Milano resta on top

Sono passati 18 mesi dall’arrivo di Getir in Italia e in occasione di questo compleanno il colosso del quick commerce fa il punto sugli obiettivi raggiunti e rende noti i dati aziendali. Milano resta la capitale nostrana del delivery ultra veloce, anche se il qcommerce è ben sviluppato su Torino e Roma. Le categorie più vendute risultano essere i soft drink e il segmento fruit & veg, dove nello specifico spiccano i numeri in top ten di banane, zucchine, acqua, pomodorini, kiwi, avocado e latte.

“Dopo un anno e mezzo, l'Italia rimane un mercato che consideriamo giovane e ricco di opportunità -commenta Davide Tronzano, general manager di Getir in Italia-. I cittadini di Milano, Roma e Torino hanno dimostrato di apprezzare Getir, in particolar modo la velocità che siamo in grado di offrire nella consegna: siamo convinti che il nostro servizio abbia il grande merito di ‘restituire tempo’ alle persone, che possono dedicare il tempo generalmente speso per fare la spesa ad altre attività, pur mantenendo una proposta di prezzi favorevole. Sono questi gli elementi che ci hanno permesso di far crescere il nostro business in tutte e tre le città in cui siamo presenti. Tutti i nostri rider sono assunti con contratti di lavoro a tempo determinato e indeterminato; da luglio 2022 il numero dei contratti a tempo indeterminato è aumentato, a dimostrazione di una progressiva stabilizzazione. Anche questo aspetto è molto apprezzato dai nostri clienti”.

La sera e il fine settimana in trend per Getir

Secondo quanto emerge dai report di Getir, sarebbero la sera e il weekend i momenti prediletti dai consumatori per gli ordini online. Precisamente, il 46,5% dei clienti dell’app di quick commerce ordinano la spesa dal venerdì alla domenica. Sugli orari, invece, boom di consegne programmate tra le 17 e le 21, fascia scelta dalla metà dei consumatori.