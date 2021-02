Gianni Regina nuovo vicepresidente della supercentrale Forum

Si definisce ulteriormente l’organigramma di Forum, la supercentrale che aggrega C3, Crai, Despar Servizi e D.it: Gianni Regina, è stato nominato vicepresidente, in aggiunta al presidente Pippo Cannillo e al direttore generale Enrico Fattori.

“Sono onorato di poter dare il mio contributo a un progetto così ambizioso e solido -sottolinea Gianni Regina- credo che Forum potrà generare valore per tutti gli attori della filiera e recitare un ruolo da protagonista nella gdo italiana”.

La storia imprenditoriale di Gianni Regina

Classe 1984, Regina attualmente ricopre il ruolo di presidente del Gruppo omonimo, azienda operante sia nel settore della gdo che nel canale cash&Carry: nel primo caso, opera con il marchio Crai in Calabria e Basilicata, e nel mondo dell’ingrosso utilizza l’insegna Elefante presente in Calabria, Puglia e Basilicata.

Inoltre, è consigliere di amministrazione in carica di Crai Secom.

Negli anni si è reso autore di molteplici start-up nell’industria alimentare ed è anche co fondatore e membro del consiglio di amministrazione di Sviluppo Sud, il cui core business è il settore drugstore con l’insegna PiùMe.

Nel 2009 ha conseguito la laurea cum laude in Economia and Management presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma