Gli Essenziali di Carrefour in vendita su ePrice

I pratici box contenenti tipologie di prodotti preassortiti per uso quotidiano e declinati per tipologia di necessità di spesa di Carrefour sono in vendita su ePrice, grazie a un accordo siglato dall'insegna con l'eCommerce italiano che si occuperà anche della consegna a domicilio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle misure igienico-sanitarie indicate dalle autorità. Gli Essenziali proposti online sono quattro tra Box alimentari e Kit tematici: ossia tre Box alimentari (Vegetariano, Mare e Terra), pensati per comporre pasti per una settimana per due persone, sulla base di specifiche esigenze, e il Kit Cura Casa e Persona che contiene tutto il necessario per l’igiene personale e la pulizia della casa per circa due settimane. Il kit spesa è composto da prodotti a marchio Carrefour oltre che da prodotti dei principali brand presenti in gdo.

“Con questo accordo ampliamo ulteriormente la nostra gamma di prodotti affiancando ai prodotti high-tech e grandi elettrodomestici, le nuove categorie -commenta Gaetano Gasperini, direttore generale di ePrice-. L’avvio di vendita e distribuzione di box tematici correlati a bisogni primari ci consente di potenziare la nostra attività di vendita online in una fase di evoluzione delle abitudini di acquisto dei consumatori, in linea con i cambiamenti del nostro stile di vita”.

Roberto Simonetto, direttore commerciale di Carrefour Italia, aggiunge: “Abbiamo voluto testare l’efficacia distributiva di uno dei più importanti canali di market place del panorama italiano, per amplificare e rafforzare la distribuzione di uno dei nostri attuali prodotti innovativi”.