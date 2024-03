Gli spot di MD: il comico Herbert Ballerina sfata i pregiudizi sul discount

Sono on air gli spot di MD: quattro video con protagonista Herbert Ballerina che sfata i pregiudizi sulla qualità dei prodotti del discount

Quattro scene di vita quotidiana e altrettanti spot per raccontare il mondo di MD, la sua offerta e le caratteristiche della sua offerta. L'insegna torna on air e sceglie Herbert Ballerina come protagonista degli spot, già in onda dall’11 marzo sulle tv digitali: Rai Play, Mediaset Play, Amazon Prime, Canali Ciao People e su YouTube. L'ironia è il fil rouge che anima la comunicazione, utile per sfatare i pregiudizi sulla qualità dei prodotti del discount: in ogni video-pillola, infatti, Herbert li smonta uno per uno per dimostrare come i prodotti del discount riescano a soddisfare anche le necessità dei consumatori più esigenti. La battuta su cui si concentra il messaggio è: Ma almeno provalo!.

“Crediamo nella forza del linguaggio comico e ironico: crediamo che l’immediatezza dei dialoghi sia la chiave per parlare al nostro pubblico. E’ proprio per questo che ci siamo affidati a un talent molto amato dal pubblico giovane, che siamo sicuri riuscirà ad attrarre l’attenzione per parlare di discount a chi non lo conosce o lo sta frequentando da poco” afferma Giuseppe Cantone, direttore commerciale MD spa.