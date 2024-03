MD torna in tv con Buona Spesa, Italia! Protagonisti il presidente di MD, Patrizio Podini, e Antonella Clerici, testimonial storica dell'insegna

MD -che quest'anno compie 30 anni dalla nascita- lancia la sua nuova campagna televisiva Buona Spesa, Italia!, che vede protagoniste le persone e la loro spesa quotidiana: la voce narrante è quella di Antonella Clerici, testimonial ormai storica dell’insegna distributiva. Un supermercato MD diventa il palcoscenico sul quale si alternano le vicende dei protagonisti dello spot: famiglie, uomini e donne single, bambini, gruppi di amici, tutti con differenti esigenze. Presentato con un taglio cinematografico, lo spot vuole essere anche un appello all’inclusione, abbracciando situazioni e bisogni diversi, promettendo di soddisfarne le necessità e impegnandosi a non deludere le aspettative di consumatori sempre più attenti al giusto rapporto qualità-prezzo.

Ad accompagnare le immagini, le note di Somewhere there’s a someone di Dean Martin, che guidano fino all'incontro tra Antonella Clerici e Patrizio Podini, fondatore e Presidente di MD, una coppia ormai collaudata e riconosciuta da tutti i telespettatori. Per il nuovo spot, MD si affida alla creatività dell’agenzia pubblicitaria Casiraghi Greco&.

La campagna istituzionale, pianificata dall’agenzia SiCom di Nello Franco, va in onda nel formato 60” a partire dal 29 febbraio e per 4 giorni sulle principali reti televisive nazionali e locali e nelle sale cinematografiche. A partire dal 3 marzo seguiranno i 2 soggetti istituzionali in formato 30” e quelli promozionali nei formati 30”+15”.