Il servizio Prime di Glovo, già attivo in Spagna, ha già oltre mezzo milione gli utenti, e piace molto anche nei supermercati, oltre che nella ristorazione

Glovo, uno dei leader mondiali nella consegna multi-categoria, ha lanciato per i propri clienti più fedeli l’iniziativa Prime Week. Dal 19 febbraio, per una settimana, gli utenti Prime potranno usufruire di ulteriori sconti dedicati durante le Prime Week, che si svolgeranno mensilmente. Alla prima Prime Week aderiranno con sconti e promozioni dedicate agli utenti Glovo partner di eccellenza come Alice Pizza, Burgez, Grom, I Love Poke, Old Wild West, Poke House e Rossopomodoro.

Il servizio Prime, già attivo in Spagna, si adatta alle crescenti esigenze di una clientela che utilizza l’app per ordinare con frequenza. A oggi sono già oltre mezzo milione gli utenti che hanno attivato Prime. Tra gli acquisti più comuni tramite Prime, spiccano quelli dal supermercato per una spesa veloce da casa, evitando lunghe code alla cassa con la consegna in pochi minuti, anche nel caso si sia dimenticato un ingrediente o di ospiti inattesi per cena.

L’ultima novità studiata dall’app di delivery è la possibilità, per i clienti più fedeli, non solo di avere la spesa veloce e un servizio di consegne illimitate in abbonamento mensile, ma di poter anche usufruire di un’ulteriore serie di vantaggi esclusivi dedicati.