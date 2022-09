Glovo in con R-Store: il delivery dei prodotti Apple

Il servizio di Glovo promette di consegnare iPad, iPhone e Mac da R-Store in circa 30 minuti, attivo per ora a Milano, Napoli e Roma

Glovo continua la sua corsa per accaparrarsi la grossa fetta del mercato del delivery e del Quick Commerce, spaziando in ogni direzione di vendita e questa volta stringe una nuova collaborazione con R-Store, principale Apple Premium Reseller in Italia. Gli utenti Glovo potranno, quindi, acquistare in maniera rapida e veloce iPhone, iPad, Mac di ogni genere e tutti i prodotti Apple attraverso l’app e ricevendoli a casa in poche ore in circa 30 minuti. L’iniziativa vuole offrire ai clienti un servizio sempre più innovativo che comincia ad allargarsi a macchia di leopardo ben oltre il food retail.

Il servizio, che non a caso è stato attivato nei giorni che hanno preceduto il rientro a scuola dove ormai gli studenti fanno largo uso di device tecnologici, coinvolge per ora Milano, Napoli e Roma, ma l’obiettivo è quello di svilupparsi in tutte le piazza raggiunte da R-Store.

Glovo garantisce, con R-Store, una consegna dei device ordinati entro 30 minuti. Resta da capire quanto questo strumento verrà utilizzato, ma, nonostante ciò, l’ampliamento dell’offerta proposta è comunque un punto a favore di Glovo che sembra puntare a coprire tutto il mercato del retail.