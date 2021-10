Gooods: il convenience store di Migrolino (Migros)

Migrolino SA, società affiliata della cooperativa svizzera Migros, propone il primo store gooods, format convenience aperto alla stazione di Zurigo Tiefenbrunnen e realizzato da Interstore | Schweitzer. Il punto di vendita si sviluppa su una superficie di 250 mq. gooods si rivolge in particolare a un target più giovane e si presenta con ambientazioni e design moderni, con soluzioni tecnologiche e un assortimento ampio definito Foodvenience, conveniente e incentrato sull'alimentare. Il concept store intende promuovere il connubio piacere e salute, con acquisti rapidi e un’esperienza di shopping articolata e appagante. Dopo un primo periodo di sperimentazione, il gruppo replicherà questo format in varie città.

"Desideriamo concentrarci ancora di più sull’importante Business Unit Convenience e offrire

ai nostri clienti, con il nuovo formato, una maggiore varietà. Tra l’altro, attraverso questo

nuovo concetto di shop, promuoviamo anche l’ampliamento dei piccoli formati" riferisce

Michel Gruber, responsabile del reparto commercio alla Federazione delle cooperative

Migros.

In ambito green sono state adottate scelte specifiche: il caffè, per esempio, è sostenibile con chicchi di caffè bio, ma ci sono anche diversi prodotti non confezionati e biologici. Il punto di vendita, inoltre, è dotato di una stazione acqua per il rifornimento gratuito della propria borraccia.

Con l’app personale gooods-Scan-and-Go, i clienti possono scansionare e pagare i propri acquisti con la disponibilità di coupon. Le consegne a domicilio avvengono in 60 minuti. In store sono, inoltre, presenti le etichette elettroniche dei prezzi ESL (Electronic Shelf Label) e gli schermi digitali per annunciare i nuovi prodotti e le promozioni.

Strategica l'ubicazione del supermercato che intercetta un alto numero di visitatori che vogliono fare una spesa veloce senza rinunciare a prodotti di alta qualità o ad un ambiente moderno e di tendenza.