I GrosMarket LiveLab sono laboratori didattici per la formazione e l'aggiornamento realizzati dal canale ingrosso di Gruppo Sogegross

Ai blocchi di partenza anche per il 2024 i GrosMarket LiveLab. Dedicati ai professionisti che operano nel canale Horeca, i laboratori didattici sono appuntamenti fissi di formazione e aggiornamento realizzati dal canale ingrosso di Gruppo Sogegross con il supporto e la collaborazione di figure altamente qualificate nel settore.

Organizzate ogni giovedì, a partire dall’8 febbraio, i GrosMarket LiveLab sono vere e proprie masterclass professionali gratuite, create con l’obiettivo di offrire agli operatori del settore food&beverage momenti di condivisione e di crescita professionale teorica e pratica a sostegno della loro attività.

Gli appuntamenti si svolgono in presenza all’interno dell’area didattica nei punti di vendita di Genova Sampierdarena e Rivoli (To), con la possibilità di partecipare anche online in diretta o on-demand: il tutto per venire incontro alle esigenze di ogni tipologia di cliente, in linea con la filosofia di servizio GrosMarket.

Il calendario di febbraio prevede 4 appuntamenti pensati non solo per chi opera in ristoranti e bistrot, ma dedicati anche a baristi, pizzaioli, pasticceri, ristoratori e hotelier di tutti i livelli che desiderano offrire alla propria clientela proposte culinarie originali con inediti abbinamenti di gusto: i temi spazieranno dalla paninoteca e hamburgeria al mondo dei dessert, passando per i segreti della panificazione, fino a un viaggio nella cucina regionale calabra.

In anteprima, il primo giovedì di marzo affronta un tema tecnico di grande attualità: “Come ottimizzare la presenza online del locale con Google My Business”. Un momento di formazione dedicato da un lato a scoprire i segreti e le migliori pratiche per eccellere online, e dall’altro a capire come l’impiego di Google My Business possa essere utile per ottimizzare la presenza digitale del locale.

“Siamo felici di poter riprendere i GrosMarket LiveLab nei nostri punti di Genova e Rivoli. Questi appuntamenti sono per noi fonte di ispirazione e un’ulteriore opportunità di dialogo aperto per affrontare le sfide e le esigenze di un settore che negli anni si è trasformato enormemente in funzione delle esigenze dei consumatori -commenta Flavio Zago, direttore canale GrosMarket-. Con le aree didattiche vogliamo non solo offrire ai professionisti momenti di formazione, ma essere per loro punto di riferimento a livello consulenziale offrendo servizi innovativi a sostegno del loro business”.

Nelle aule è allestita una cucina professionale dotata di "Forno Pizza e Cocktail Station", per supportare al meglio l’attività didattica e formativa consentendo ai partecipanti di approfondire la conoscenza e l’utilizzo delle materie prime, sperimentare nuove tecniche di lavorazione e cottura e partecipare a iniziative di show-cooking e degustazioni.

“Crediamo fortemente nel fattore umano, nell’ascolto delle necessità e nel confronto costante per creare con i professionisti del mondo Horeca quella sinergia in grado di migliorare continuamente il nostro approccio al mercato -continua Zago-. Venire incontro alle esigenze di chi opera ogni giorno sul mercato affrontando temi di attualità e di interesse, facilitando loro i momenti di formazione e crescita professionale, è per noi un must. Solo grazie ad uno scambio continuo e reciproco possiamo affinare e attualizzare costantemente le nostre proposte e i nostri servizi”.

Programma mese di febbraio

8 febbraio – (15.00-17.00)- Salse, burger e usi insoliti per paninoteca e hamburgeria (Genova). La chef Clara Guenzi dedicherà una cooking class al gusto e all’utilizzo delle salse, in partnership con Heinz.

15 febbraio – (15.00-17.00)- I dessert in ristorazione: qualità e marginalità (Rivoli). La carta dei dessert come elemento differenziante nella ristorazione, con particolare attenzione al tema del food cost; in partnership con Debic.

22 febbraio – (15.00-17.00)- Arte in farina, basi e sapori: Masterclass in panificazione e farciture (Genova). Lo chef Rosè Rolleri accompagnerà i partecipanti in un percorso immersivo tra farine, impasti, basi e condimenti; in collaborazione con Di Marco

29 febbraio –(15.00-17.00)- 'Nduja e dintorni: un viaggio culinario tra Calabria e Nord Italia (Rivoli). Segreti e nuove inedite idee sull'uso dell'nduja in cucina; in partnership con San Vincenzo

7 marzo –(15.00-17.00) - Come ottimizzare la presenza online del tuo locale con Google My Business (Genova). Suggerimenti e best practice per ottimizzare la presenza digitale e la visibilità del tuo locale; in partnership con TWOW Google Partner

Partecipazione gratuita, previa registrazione sul sito. I clienti GrosMarket avranno una priorità al momento della prenotazione.