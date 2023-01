Il nuovo rivestimento FineGres, antiaderente, naturale e resistente, risultato di una lunga ricerca, è il futuro delle nuove linee di Moneta

Gruppo Alluflon, attivo nella produzione di strumenti di cottura e distributore dello storico brand Moneta, ha presentato alla stampa FineGres, un nuovo rivestimento naturale e resistente messo a punto dall’azienda in anni di ricerca. A partire da quest’anno, il brand lo utilizzerà per tutte le nuove linee antiaderenti. La presentazione al mercato dell’innovazione introdotta da Moneta, avverrà invece in occasione di Ambiente, la ​maggiore fiera internazionale dei beni di consumo in programma a Francoforte, in Germania, dal 3 al 7 febbraio prossimi, dove l’azienda sarà presente nella Hall 8.0 - Stand J77.

“Moneta è a fianco degli italiani in cucina da oltre 130 anni, soddisfacendo ​ al meglio le ​ esigenze dei consumatori di avere prodotti di qualità e durevoli nel tempo – ha dichiarato Giovanni Bruni, direttore generale di Alluflon Group. Il nuovo FineGres rappresenta un’importante evoluzione in questa direzione.”

Una scelta nel solco della sostenibilità, quella dell’azienda marchigiana, e che è stata anticipata in questi ultimi anni da un impegno che va sotto il nome di “Impronta Moneta” che annovera tra i suoi punti di forza una produzione da filiera 100% italiana integrata e sostenibile, l’utilizzo di alluminio alimentare 100% riciclato, rivestimenti esterni a base d’acqua e packaging plastic free con carta 100% riciclata.

La messa a punto di FineGres è stata accompagnata da una ricerca quali-quantitativa realizzata da BVE-Doxa per Moneta, da cui emerge che oggi il consumatore desidera essere informato sulla naturalità e sulla sostenibilità delle padelle che ha in casa. Questo tema, incide infatti positivamente nella scelta del prodotto per oltre l’80% degli intervistati. Inoltre, quando si parla di strumenti da cucina, temi come la sostenibilità e la salute sono giudicati rilevanti, al pari di ​ caratteristiche di performance come la resistenza, la durabilità e naturalmente il prezzo, per oltre l’84% dei rispondenti.

La sfida dell’azienda si misurerà con il mercato, lanciando nel corso del 2023, 3 linee che verranno implementate ogni anno.

FineGres

Il nuovo rivestimento FIneGres è naturale e non contiene PFAS, PTFE, NIKEL, BPA o PFOA. Inoltre, in termini di produzione, ha un ciclo produttivo ad alto risparmio energetico e con basse emissioni di CO2. Si tratta di una nuova formulazione che, rispetto a quanto precedentemente già utilizzato dall’azienda, si avvale di un esclusivo processo di produzione, frutto del lavoro decennale dell’azienda sull’applicazione dei rivestimenti ceramici, che riesce a prolungare la durata della proprietà antiaderente di due volte rispetto alla versione precedente. ​FineGres è già in fase di richiesta di brevetto.

Anche il colore grigio del ​ FineGres è frutto di una scelta che ha previsto di non colorare il fondo ​ lasciando alla naturalità del gres di esprimersi nella sua forma grezza come accade anche in altri settori come l’arredamento.

Del resto il colore naturale permette una ​ migliore percezione visiva ​ in ​ cottura. Lo spettro cromatico esalta il cibo nelle sue innumerevoli rappresentazioni, dal giallo della pasta al verde delle verdure, ai rossi della carne e al blu del pesce per citarne alcune. In questo quadro, il grigio del FineGres Moneta rappresenta il fondo ideale per visualizzare al meglio i cibi nelle loro fasi di cottura: la pentola diventa un elemento neutro nell'interazione visiva nelle differenti fasi di utilizzo.

Le performance del FineGres

In termini di performance, il nuovo rivestimento è resistente ai graffi e all’uso intensivo: la sua capacità antiaderente non diminuisce nel tempo ed è quadrupla rispetto agli altri rivestimenti ceramici comunemente presenti sul mercato. Possiede inoltre un’alta efficienza energetica, capace di trasmettere il calore ai cibi più velocemente e in maniera più uniforme, non solo tramite conduzione e convezione ma anche grazie all’irraggiamento.

Nuove linee e introduzione sul mercato

In occasione della fiera AMBIENTE, saranno presentate le prime due linee - Armonia FineGres e Melodia FineGres - anche in versione “salvaspazio” - ​ che saranno introdotte in distribuzione a partire da Marzo 2023.