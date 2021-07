Gruppo Arena (VéGé) torna a Palermo con un secondo Iperstore Decò

Si potenzia la presenza della rete del Gruppo Arena (VéGé) in Sicilia. A Palermo, all'interno del centro commerciale Poseidon di Carini (Pa) apre uno store di 4.000 mq, il secondo per questo formato in provincia dopo la struttura realizzata a Palermo lo scorso anno, come raccontato in questo articolo.

Lo store (ex Auchan) rispecchia la formula già sperimentata dall'insegna sull'Isola con spazi di condivisione in store e focus sui reparti freschi. Il locale propone caffetteria, cucina, ristorazione, panetteria e pasticceria di propria produzione, sushi gourmet, orteria, market dei freschi con pescheria, macelleria, gastronomia. Presente anche la cantina con una proposta di oltre 300 eccellenze italiane ed internazionali, situata all’interno della piazza dei freschi più grande mai realizzata dal Gruppo Arena. Il consumatore ha a disposizione lo Spazio sapore con posti a sedere dove soffermarsi durante il suo percorso di acquisto con un menu vario e articolato per i vari momenti della giornata, con piatti pronti o cucinati espressi dagli chef della cucina interna e a vista. Completa l'offerta l'area non food con il Bazar, dedicata all’oggettistica e utensileria per la casa e complementi d'arredo, elettrodomestici e oggetti adatti per ogni ricorrenza. L'offerta dedica ampio spazio ai prodotti del territorio e a Km0 così come alle referenze per le più moderne esigenze di acquisto.

Tra i servizi disponibili: il free wi-fi, l’elimina coda digitale, le casse self-scanning e self-payment oltre alla dozzina di tradizionali, i corsi di cucina aperti a tutti, oltre a cooking show ed eventi formativi con noti chef e sommelier. Attivo anche in questo store il

servizio di Decò a Casa, il sito di eCommerce del Gruppo Arena per la spesa online con consegna a domicilio, lanciato nel 2020 in piena pandemia.