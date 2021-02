Gruppo Bauli debutta nel canale farmacia

Sono 36 le referenze, sia dolci che salate, introdotte nel canale pharma dal Gruppo Bauli con le quali l'azienda entra in un canale non ancora presidiato. Questo progetto è nato in seguito all'acquisizione da parte del Gruppo di una quota di maggioranza di AlpiPan, società italiana che si dedica esclusivamente alla produzione di alimenti da forno gluten free.

I prodotti del brand saranno, infatti, in vendita nelle farmacie, parafarmacie e nei negozi specializzati con nuove linee di prodotti a marchio Bauli e Doria, dedicate a chi soffre di allergie o intolleranze e pensate per i consumatori costretti a escludere dalla loro dieta glutine, latte e lattosio. Le linee comprendono pane, snack salati, pangrattato e mix, pasta, biscotti e prodotti per la prima colazione. Le referenze prive di latte e lattosio riportano il marchio Lfree nell versione Lactose&Milk Free o Lactose Free.

"Questo nuovo progetto testimonia l'orientamento all'innovazione continua del nostro Gruppo, che interpreta non solo l'evoluzione del mercato, ma soprattutto le esigenze e i desideri dei nostri consumatori” spiega Michele Bauli, presidente del Gruppo Bauli.