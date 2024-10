Gruppo Cisalfa, una crescita costante negli ultimi cinque anni

Gruppo Cisalfa punta a crescere con investimenti destinati alla digitalizzazione e all’espansione della rete retail in Italia e in Germania

Gruppo Cisalfa punta a raggiungere ricavi pari al miliardo di euro entro la fine di quest’anno fiscale (2024-2025), anche grazie al rafforzamento della propria presenza in Germania concretizzatasi con l’acquisizione, nel giugno 2024, dei 25 negozi di SportScheck GmbH. La crescita organica e le sinergie generate dall'acquisizione consentono al Gruppo, con sede a Curno (Bg), di posizionarsi come uno dei protagonisti del mercato tedesco ed europeo dello sport retail con una forza lavoro di oltre 5.700 dipendenti, 240 punti di vendita in Italia e Germania e 60 milioni di visitatori nei propri store. Importante anche lo sviluppo di Intersport Superstore, il nuovo format di negozi sportivi multi-brand di ampia metratura (superiore ai 2.500 mq) destinato a una clientela sportiva, attenta alla convenienza. Cisalfa prevede già nel 2024 tre negozi Intersport (due aperture già avvenute: a Tor Vergata-Roma e Reana del Rojale-Udine) per un totale di 15 punti di vendita entro il 2028, con 900 assunzioni, investimenti per circa 25 milioni di euro e 170 milioni di fatturato.

Cisalfa Group chiude l’esercizio 2023-2024 della capogruppo Cisalfa Sport SpA con ricavi pari a oltre 700 milioni di euro (+7,7% rispetto al 2022) e in costante incremento negli ultimi 5 anni con un Cagr del 5,5%. L'Ebitda (100 milioni di euro) conferma la sua crescita negli ultimi 5 anni (+15%) e un calo solo nell’ultimo esercizio (-5%) dovuto all’effetto dei costi sostenuti per le attività di acquisizione in Germania. Il bilancio positivo nell’ultimo anno è il risultato degli investimenti strategici in Italia e all’estero, che hanno visto l’acquisizione della società tedesca Sport Voswinkel GmbH a novembre 2023, presente in Germania con 50 negozi in 10 Länder, che ha permesso a Cisalfa Group di espandersi per la prima volta all’estero.

“La solidità finanziaria e la continua crescita dei ricavi ci permettono di guardare al futuro con fiducia, pronti a cogliere nuove opportunità di mercato, nonostante un 2023 caratterizzato da consumi piuttosto altalenanti a causa del contesto macroeconomico che ha ridotto il potere d’acquisto, e del cambiamento climatico che rende difficile la gestione del magazzino e delle collezioni -commenta Boris Zanoletti, direttore generale di Cisalfa Group-. Il 2024 sta proseguendo in maniera positiva e, secondo le nostre stime, conferma la nostra posizione di primario retailer nel settore sportivo. Questo per noi è un anno cruciale per l’evoluzione del Gruppo, con investimenti pianificati in crescita per oltre 30 milioni di euro destinati principalmente alla digitalizzazione e all’espansione della nostra rete retail sia nei confini nazionali, con la nuova catena Intersport Superstore, sia a livello internazionale con il rilancio di SportScheck”.