L’espansione di Famila (Selex): 70 store in un biennio

Nel biennio 2020/2021 la rete Famila sul territorio italiano ha incrementato la propria presenza con 63 nuove strutture per un totale di 267 punti di vendita in tutta Italia che saliranno a 274 entro la fine dell’anno. Questo incremento è stato incentivato da più fattori: la diffusione dell’ultimo format Famila Market, il ritorno in Sicilia attraverso il nuovo socio Gruppo Cds che proprio nei giorni scorsi ha avviato la ristrutturazione della rete vendita Famila con lo store di Palermo, raccontato in questo articolo, con il quale promuove il proprio concetto di spesa. Non ultimo, l'ingresso in territori non ancora presidiati.

L’insegna di Selex Gruppo Commerciale ha chiuso il 2020 con il miglior risultato degli ultimi 10 anni: una crescita complessiva del 12.8%, che ha permesso di raggiungere un fatturato di 2,3 miliardi. Il primo quadrimestre 2021 registra, inoltre, un incremento di fatturato del +4.5% a parità di rete.

La rete Famila è presente in 12 regioni attraverso quattro declinazioni ed è attualmente formata da 140 store a insegna Famila, 44 Famila Market, 73 Famila Superstore e 10 Iper Famila per una superficie totale di 452.797 mq.

"I risultati di Famila sono tra i migliori a livello nazionale e nel Gruppo. Determinanti sono state le persone che hanno lavorato nei punti di vendita e gli investimenti fatti nella rete da parte dei nostri imprenditori in questi anni -dichiara Maniele Tasca, direttore generale Selex Gruppo Commerciale-. Per il prossimo futuro, la priorità è quella di mantenere e migliorare la distintività dell’insegna e di investire in competitività, tenendo conto della difficile fase economica che molti nostri concittadini stanno vivendo".

Sul riscontro in Sicilia, il direttore generale Tasca aggiunge: "I primi riscontri sono positivi, i nuovi clienti sembrano apprezzare la distintività dell’insegna che consiste nella capacità di garantire ottima qualità, soprattutto nei reparti assistiti dei prodotti freschi, a prezzi vantaggiosi. Il risparmio quindi, accanto alla qualità, come elemento determinante per Famila, che viene spesso indicata nelle indagini di mercato come l’insegna di supermercati più conveniente d’Italia".

L'eCommerce

Cresce anche la piattaforma creata dal Gruppo per il servizio di eCommerce, CosiComodo.it, per la spesa online da ritirare in store o con consegna a domicilio con una proposta che comprende le migliori marche e i prodotti mdd di Selex. L'idea alla base del servizio è di assicurare una continuità con il punto di vendita garantito dalla possibilità di fruire degli sconti dedicati ai possessori della carta fedeltà e accumulare punti, alla scelta di tagli e preparazioni degli alimenti freschissimi.