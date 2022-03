Heura amplia la distribuzione in Italia con Carrefour

Heura Foods, il marchio spagnolo di carne vegetale presente in 20 paesi, ha siglato un accordo con Carrefour Italia che le consentirà di distribuire i propri prodotti all’interno di oltre 300 punti vendita.

“Siamo entusiasti di iniziare questa collaborazione con un partner importante come Carrefour Italia che ci permetterà di raggiungere con i nostri prodotti un maggior numero di consumatori attraverso la loro distribuzione” commenta Marc Coloma, co-founder e Ceo di Heura. L’Italia per noi è un mercato importante dove notiamo una sempre maggiore attenzione nelle scelte del consumatore. Siamo felici di poter fornire con i nostri prodotti una scelta di consumo che sia sana, sostenibile e allo stesso tempo gustosa, rincorrendo il nostro principale obiettivo di tutelare la sostenibilità ambientale”.

La partnership, che coinvolgerà diverse città da nord a sud della penisola, consentirà a Heura di rafforzare la propria presenza nel mercato italiano con il vantaggio di implementare notevolmente la distribuzione e di intercettare nuove aree geografiche.

Archiviato il 2021 con un fatturato di 17,7 milioni di euro (in crescita rispetto agli 8 milioni di euro del 2020) la start-up di carne vegetale amplia il suo raggio di azione, continuando a perseguire l’obiettivo di cambiare l'attuale sistema alimentare, favorendone uno più sostenibile, sano e nutriente.

Sono tre le proposte 100% plant-based che i consumatori potranno trovare all’interno dei punti vendita Carrefour Italia dal prossimo 4 aprile: oltre ai già noti straccetti di pollo con cui la start up si è fatta conoscere in Italia e i burger, fa il suo ingresso nella grande distribuzione l’ultima novità realizzata da Heura: la salsiccia. Il sapore e la consistenza del nuovo prodotto non hanno nulla da invidiare alla salsiccia di carne animale, il profilo nutrizionale è notevolmente migliorato, è più sostenibile ed è cruelty free.

I prodotti plant-based meat di Heura, dal “pollo” nelle sue diverse declinazioni al “burger” fino alla “salsiccia”, sono caratterizzati da un’etichetta corta con ingredienti derivanti da coltivazioni non Ogm che non causano deforestazione. Inoltre, fedele al prezioso patrimonio culinario della dieta mediterranea in cui fonde le proprie radici, Heura utilizza come unica fonte di grassi l’olio extra-vergine di oliva.