Homy: il nuovo membership program di Leroy Merlin

La storica Carta IdeaPiù di Leroy Merlin viene sostituita dalla nuova Homy che prevede tre livelli, sconti e rinnovati vantaggi economici

La storica Carta IdeaPiù di Leroy Merlin viene sostituita dal nuovo membership program Homy che di fatto ne rappresenta l'evoluzione. Il programma consente di accumulare punti (un ogni euro di spesa) per ogni acquisto per accedere a sconti e servizi esclusivi.

Quanti erano già iscritti alla precedente membership, potranno trasmigrare gratuitamente verso il nuovo programma che prevede tre profili di membership, suddivisi per fasce di spesa:

Homy Fan, fino a 999 euro Homy Friend, da 1.000 a 4.999 euro Homy Ambassador, con una spesa sopra i 5.000 euro.

Anche per quanto riguarda i vantaggi economici sono suddivisi in tre livelli:

buono sconto ogni 500 punti (10 euro per i profili Fan e Friend, 20 euro per l’Ambassador)

buoni sconto e offerte personalizzate

partnership dedicate.

Tra i servizi esclusivi previsti: il customer space, portale personalizzato per i clienti; l’estensione del reso a 6 mesi per la fascia Friend e a 12 mesi per la fascia Ambassador; la garanzia sull’installazione di prodotti 2+2 per l’Ambassador.

I profili hanno inoltre la possibilità di accedere a finanziamenti a tasso agevolato (con tassi diversi a seconda del livello di appartenenza).