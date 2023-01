L'accordo tra I Love Poke e Planted amplifica la notorietà dei sostituti vegetali della carne. La nuova top bowl Veg Mex disponibile negli store I Love Poke

A un anno dall’arrivo in Italia, la svizzera Planted, food tech di Kemptthal specializzata nei sostituti vegetali della carne, ha siglato una partnership con I Love Poke, la catena con oltre 200 punti di vendita che ha introdotto in Italia (ottobre del 2017), il poke hawaiano. Il connubio Planted-I love Poke è in effetti quanto mai azzeccato: le alternative vegetali alla carne a base di proteine di piselli, preferite da vegani e flexitariani, si sposano bene con le bowl I Love Poke a base di cereali, verdure, superfood e pesce.

Gli amanti del poke possono già ordinare in tutti i locali I Love Poke le “top bowl” Veg Mex: ricetta originale frutto della partnership con Planted, a base di bocconcini di planted.chicken marinati al sesamo, riso integrale, pomodorini, mais, avocado, salsa hawaiian special e mais tostato. Quella con marinatura al sesamo è una versione inedita del planted.chicken, che Planted decide di lanciare per la prima volta in Italia in occasione di questa partnership.

“L’alimentazione vegana si basa su principi che si sposano perfettamente con la nostra filosofia generale che pone al centro il benessere e la sostenibilità – spiega Rana Edwards, fondatrice di I Love Poke – e con questa ricetta colorata e saporita vogliamo far capire che essere attenti a ciò che si mangia, non significa rinunciare al gusto e al piacere del palato”.

Oltre che protagonisti della top bowl Veg Mex, i bocconcini Planted sono disponibili anche tra gli ingredienti di chi preferisce comporre la propria bowl a piacimento. L’etichetta Planted è tra le più note nel campo dei sostituti della carne: pochissimi ingredienti, ricchi di fibre e di amminoacidi, proteine e fibre di piselli, acqua, olio di canola e vitamina B12 sono alla base di ogni prodotto della gamma Planted, a cui si aggiungono spezie e condimenti 100% naturali, senza alcun additivo e senza soia.

“Dopo tanta ricerca sugli aspetti nutrizionali e sulla qualità -continua Rana Edwards- grazie alla nostra expertise abbiamo identificato in Planted un partner che fornisce alimenti plant-based più proteici e green, perché senza conservanti e con un apporto calorico contenuto. Planted è un’azienda molto giovane e per questo ci sentiamo in sintonia. Siamo molto felici di questa partnership”.

“Abbiamo ritrovato in I Love Poke la stessa attenzione che distingue Planted nel promuovere un’alimentazione più consapevole -aggiungono Marta Residori e Massimiliano Nogheredo, responsabili Italia di Planted- grazie alla qualità degli ingredienti e allo studio delle loro proprietà nutrizionali, bilanciati per qualunque regime alimentare. Con I Love Poke vogliamo anche avvicinare il pubblico onnivoro a un’alimentazione sempre più vegetale, grazie a un piatto popolare, trasversale e completo come il Poke”.

Planted, che ha oltre 300 ristoranti in tutta la penisola, nasce a Kemptthal, dove l’impianto di produzione è costruito sul concetto della tecnologia verde ed è oggi il più grande in Svizzera e il più moderno in Europa nel campo dei sostituti vegetali alla carne. Grazie alla speciale tecnologia che riproduce gusto e consistenza (texture) della carne, Planted contribuisce a dimezzare il consumo di acqua e di terreni coltivabili, per il 74% in meno di emissioni di CO2. Con il sistema di recupero, Planted riutilizza l’energia generata dai processi di riscaldamento e raffreddamento della produzione e di condizionamento degli ambienti.

Planted ha recentemente chiuso un round di investimenti di Serie B di 70 milioni di euro: investimenti che saranno destinati alla ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e continuo aumento della capacità produttiva per sostenere l’espansione internazionale.