I percorsi di marca e di sostenibilità di Despar Italia

Sostenibilità, mdd e comunicazione al centro per Despar. Presentati a Milano i risultati del 2022, in crescita il fatturato, in recupero i volumi

La conferenza stampa annuale di Despar Italia a Milano è l'occasione per fare il punto su obiettivi e risultati, da conseguire insieme, dopo il passaggio da consorzio a società consortile di capitale, nella condivisione, precisa il presidente Gianni Cavalieri. "Siamo pochi e decidiamo in maniera molto veloce - ha detto - e tra le 6 aziende Despar ce n'è anche una a capitale estero (Aspiag Service, NdR) che fa da guida e da laboratorio per le sperimentazioni e grazie alla quale riusciamo a sostenere i fatturati con i prodotti a marchio". La mdd e la sostenibilità sono i macrotemi sui quali il retailer si sta concentrando.

Il 2022 si è chiuso con un +3,4% nel fatturato a valore. Nel 2023 cresce del +8,3% a causa dell'inflazione, con volumi in calo nel primo trimestre e in flat nel secondo.

Despar e il percorso dal marchio esclusivo a mdd

"Per ora abbiamo ancora un marchio esclusivo - dice il presidente - ma l'ambizione è farlo diventare una mdd, un marchio del distributore, una marca. È un percorso che il cliente non ha ancora compiuto, che noi abbiamo avviato e che proponiamo ai copacker più innovativi, affinché cooperino a questo approdo". La marca privata è uno dei pilastri di Despar anche in Italia, conta circa 3.600 referenze in 16 linee con una quota di mercato, nel 2022, pari al 22,4% (dato Nielsen cumulato a settembre), il +1% rispetto al 2021, con l'obiettivo di arrivare al 25% entro il 2025, se non prima.

Ogni anno vengono fatti 250 nuovi lanci di prodotto e rivisitazioni, per il Natale ci sono le special edition, di solito nei freschi, quest'anno anche il tonno sott'olio di qualità premium. Le direttrici sono i trend di mercato ma anche la sostenibilità. Il presidente sottolinea anche come Despar non subisca condizionamenti dall'industria di marca, cosa che soprattutto in questa fase costituisce un punto di forza, e quindi può concentrarsi sul marchio proprio.

La rete di vendita

Entro i 1.404 negozi che Despar ha in Italia, con le insegne Despar (superette e vicinato), Eurospar (supermecati) e Interspar (superstore), molti soprattutto nel formato superette e supermercato sono gestiti da imprenditori affiliati. "È un canale nel quale crediamo molto - ha detto Filippo Fabbri, direttore generale di Despar Italia -, sia in Italia che a livello internazionale, che vale il 35% del fatturato e cresce più della media della rete: il +10% rispetto al +3,4%".

Il 2023 ha già visto 30 nuovi punti di vendita tra aperture e ristrutturazioni, in particolare in Piemonte e Liguria, Calabria e Puglia, e con 3 nuove aperture in Sicilia, e il nord della Sardegna.

La sostenibilità, da locale a nazionale

Le 6 società affiliate a Despar Italia si sono sempre impegnate con iniziative proprie locali sul tema della sostenibilità. Ora l'impegno diventa nazionale, nasce un marchio ombrello per tutte le iniziative, "Cambiamo il domani", e un manifesto con 10 punti ispirato all'agenda Onu 2020-2030. I pilastri sono la sostenibilità del prodotto a marchio, lungo la filiera, attraverso il lavoro con i fornitori, il benessere animale, il territorio e la promozione della abitudine alla sana alimentazione.

Tra le iniziative già intraprese

-Il bosco diffuso, con un albero piantato per ciascuno dei 1.404 punti di vendita italiani.

-La collaborazione con il Fai, cominciata nel 2022 e sfociata nel 2023 nella sponsorizzazione delle Giornate Fai d'autunno.

-L'iniziativa "Buone abitudini" per sensibilizzare sul benessere e la sana alimentazione i bambini delle scuole primarie, attraverso un portale rivolto agli insegnanti, ricco di materiale didattico da scaricare e usare a lezione. L'idea è nata 17 anni fa da Despar nel Nord Est per poi diventare nazionale, oggi vede 1.350 insegnanti iscritti al portale per 35.000 bambini.

-La sponsorizzazione degli europei di atletica: nel 2024 saranno a Roma, questa iniziativa di Despar International coinvolgerà a pieno anche l'Italia.

La comunicazione al centro

Il Natale si avvicina, la spinta nel percorso verso la marca del distributore prosegue, e così crescono gli investimenti nella comunicazione. Despar tornerà in Tv a novembre, con lo spot natalizio che, come la conferenza stampa, è costruito sull'ambiente fisco ed emotivo della casa, quindi del negozio di vicinato. Accanto alla Tv, i media digitali e la radio, ha annunciato la responsabile marketing e comunicazione Ombretta Putzu.

