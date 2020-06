I Prezzi più buoni di Carrefour Italia

Carrefour valorizza la marca privata di filiera italiana con l'attivazione della campagna Prezzi più buoni in linea con il claim Tutti meritiamo il meglio, al centro della strategia della Transizione Alimentare lanciata nel gennaio del 2018. “Questa campagna rafforza l’impegno di Carrefour Italia per la convenienza e per la promozione dei prodotti italiani attraverso la marca privata, nell’ambito di una strategia di riposizionamento che punta a rispondere in maniera sempre più mirata all’evoluzione del consumatore, per il quale la provenienza, la sicurezza e la territorialità sono sempre più criteri di scelta d’acquisto -sottolinea Laurent Laforest, direttore marketing, clienti, servizi e trasformazione digitale di Carrefour Italia-. Puntiamo, dunque, ad assicurare quanto la nostra marca privata sia sempre più vicina ai nostri clienti dal punto di vista valoriale, e che sia in grado di offrire qualità e al tempo stesso convenienza, rendendo sempre più accessibile il meglio della produzione alimentare italiana”.

Tra gli impegni presi dal'insegna anche l'opportunità di internazionalizzazione di oltre 570 prodotti a marchio proprio esportati per un valore totale di una media di 180 milioni di euro all’anno di export.

La campagna Prezzi più buoni

Questa nuova iniziativa, attiva dal 1° giugno al 30 settembre 2020 nella maggior parte dei punti di vendita formati diretti e franchising Iper, Market ed Express di tutta Italia e sulla piattaforma eCommerce, prevede un'operazione continuativa di ribasso dei prezzi fino al -30% su oltre 850 prodotti a marchio Carrefour e Carrefour Bio, oltre all’identificazione di prodotti “eroe” di filiera italiana disponibili ad un prezzo promozionale valido, ciclicamente, per una settimana.