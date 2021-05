Ikea e Glovo: home delivery in sei città italiane

Da oggi al 31 agosto in sei città italiane le iconiche polpette e le specialità della cucina svedese di Ikea saranno disponibili per l'home delivery grazie all'accordo che la catena nord europea ha siglato con Glovo. I clienti, infatti, potranno acquistare e ricevere direttamente a casa sia i piatti caldi preparati nel ristorante e nel bistro degli store, sia i prodotti confezionati della Bottega Svedese. L'offerta comprende non soltanto i piatti ormai noti come le polpette, il salmone, i dolci svedesi e gli hot dog, ma anche le proposte vegetali come le polpette VegeTali e Quali, il medaglione di verdure e l’hot dog vegetariano. Il servizio sarà attivo negli store Ikea di Milano (Corsico e Carugate), Roma (Anagnina e Porta di Roma), Firenze, Brescia, Bari e Padova.

Questa partnership si colloca nel più ampio progetto in chiave digitale sviluppato da Ikea che sta ampliando i suoi servizi in ottica multicanale spaziando dalla progettazione personalizzata da remoto alla nuova app che permette di gestire direttamente dal proprio smartphone tutto il processo d’acquisto.

Le dichiarazioni

“In Ikea lavoriamo ogni giorno per mantenere la promessa che abbiamo fatto alle persone, quella di essere loro vicino nella vita di ogni giorno grazie a prodotti e soluzioni di qualità ad un buon prezzo -dichiara Katya Maffeo, country food manager di Ikea Italia-. Così, abbiamo voluto rendere ancora più accessibili anche i prodotti della nostra area food, grazie alle potenzialità del digitale e alla partnership con Glovo”.

“Da oggi grazie ai prodotti Ikea la nostra offerta si arricchisce ulteriormente -aggiunge Agustina Clair, head of quick-commerce & food innovation di Glovo Italia- a conferma di come il delivery rappresenti uno strumento facilmente attivabile per qualsiasi tipo di esercizio commerciale che vuole raggiungere attraverso un canale aggiuntivo i propri clienti, sia nuovi sia i più affezionati”.