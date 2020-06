Il Gigante (Selex) potenzia l’eCommerce in Lombardia

Il servizio di spesa online dell'insegna Il Gigante (Selex) sviluppato su CosìComodo.it continua a crescere con l'ingresso nella provincia di Monza e Brianza. A Cesano Maderno (Mb) e Cesano Boscone (Mi), infatti, è partito in modalità clicca&ritira con la possibilità di fare la spesa da ritirare instore quando si preferisce. I due punti di ritiro si aggiungono a quelli già attivi nelle province di Novara, Varese e Milano.

L'offerta comprende tutti gli alimenti presenti nel supermercato Il Gigante di fiducia, e spazia dai freschi, alle specialità tipiche regionali e locali, alle grandi marche così come i prodotti creati per chi ha esigenze di nutrizione specifiche. Sono presenti anche articoli per la cura di sé o per la casa. Carni, salumi, formaggi saranno preparati al momento della scelta del tipo di taglio o di preparazione desiderata. Online sarà possibile fruire di tutti i vantaggi della Blu Card, la carta fedeltà de Il Gigante che consente di accedere a sconti e promozioni riservate ai titolari.

Come funziona

Basta avere uno smartphone, un tablet o un pc collegandosi a questo sito, scegliendo il negozio presso cui si vuole ritirare la spesa e il giorno e orario del ritiro. Nel caso dell'ipermercato di Cesano Maderno, situato in via San Benedetto 134, effettua il servizio dal lunedì al venerdì, dale 10 alle 20 e sabato dalle 11 alle 19.30; mentre lo store di Cesano Boscone, che si trova in via Roma 20, consente di ritirare la spesa dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 20. I clienti dovranno solo presentarsi nelle apposite aree esterne di ritiro. Il pagamento può essere effettuato online al momento dell’ordine oppure al ritiro della spesa, con carta di credito o bancomat.