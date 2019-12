Il Gigante: new opening a Cesano Maderno

Dopo i difficili avvicendamenti legati alla precedente gestione, riapre a insegna Il Gigante (Selex) il punto di vendita di Cesano Maderno, in via San Benedetto, in provincia di Monza e Brianza, adiacente la Superstrada Milano-Meda, chiuso da settembre 2018, in seguito all’uscita dell’azienda Superdì. Lo store occupa uno spazio di 2.500 mq nel quale verranno impiegati tutti i 34 dipendenti che in questi mesi si erano trovati senza occupazione al termine della cassa integrazione.

È stato introdotto il reparto per la produzione interna di pane e snack con forni alimentati con pellets anziché con gas. Il pane fresco, sfornato più volte al giorno, sarà lavorato con lievito madre italiano. Il format mette in risalto i reparti freschi con una proposta che spazia dalla macelleria, con carni garantite grazie a controlli di veterinari in collaborazione con gli allevatori, alla gastronomia con salumi e formaggi e, non ultimo, il reparto Cucina con piatti tipici della tradizione italiana. Completano l’offerta del fresco, l’ortofrutta, la pasticceria di produzione propria e la pescheria. Lo store è dotato di un’area ristoro con 40 posti a sedere, già sperimentata nel punto di vendita di Trezzano sul Naviglio. Sono presenti anche la cantina dei vini a ed un bar ristorante con la storica insegna del gruppo AModoMio. A breve saranno introdotti una lavanderia/sartoria, un parrucchiere, una parafarmacia e un centro analisi. In barriera sono attive nove casse tradizione e quattro fast line. Nel parcheggio sono disponibili 200 posti auto.

È disponibile la spesa online con il Gigante Così Comodo dal cui sito si potrà ordinare la spesa per poi ritirarla all’orario prescelto all’ingresso riservato ai clienti del servizio Drive.