Il riso arborio amico dei pesci nella mdd di Lidl

Un progetto di sostenibilità, nato dalla collaborazione tra agricoltori, industria e distribuzione e che ha come "regista" FIliera Agricola Italiana con l'azienda agricola Tonello, Bonifiche Ferraresi e Lidl Italia

Il riso arborio "amico dei pesci", presente nella mdd Carosio di Lidl Italia, è un progetto che si è trasformato da una limited edition dello scorso anno, in un prodotto continuativo sugli scaffali a partire dal prossimo novembre, quando saranno pronte le confezioni del nuovo raccolto che si sta svolgendo da metà settembre. Anche il riso quindi, che è una commodity, può essere valorizzato da un disciplinare di filiera e da uno stretto rapporto tra i vari attori.

La collaborazione nasce grazie al lavoro di Filiera Agricola Italiana (Coldiretti) e vede lavorare a stretto contatto l'agricoltore, l'azienda agricola Tonello, il trasformatore, Bonifiche Ferraresi e il distributore, Lidl Italia che ha creduto e investito nel progetto per portare il riso sullo scaffale, come già sta facendo anche con altre referenze legate al mondo agricolo, come la pasta, che in quel caso è "amica delle api".

Un tassello della strategia di sostenibilità di Lidl Italia

“Nella nostra strategia di crescita -dice Marcello Candelori, direttore acquisti food di Lidl Italia-, la sostenibilità gioca un ruolo assolutamente centrale. La collaborazione con Filiera Agricola Italiana è nata nel 2018 e quello che vediamo oggi è il risultato di un confronto continuo e costruttivo. Per noi di Lidl Italia è fondamentale investire in una filiera tracciabile e italiana, per questo, da novembre il riso 'amico dei pesci' entrerà in assortimento continuativo in tutti i nostri punti di vendita”. Il riso Carosio amico dei pesci sarà sullo scaffale in un formato da 900 grammi a 2,99 euro.

“La tracciabilità, il sostegno agli agricoltori e la collaborazione con la gdo -dice Claudia Maccarini, responsabile marketing e progetti di Filiera Agricola Italiana- sono i pilastri fondamentali di questo importante progetto, che dimostra come l'impegno di Lidl per la sostenibilità si estenda lungo tutta la filiera, offrendo ai consumatori prodotti di origine italiana che rispettano elevati standard etici".

Il progetto di inserimento degli avanotti nelle risaie

Nelle risaie ferraresi sono stati introdotti circa 125.000 avannotti, piccoli pesci d’acqua dolce che, crescendo, si nutrono di larve di insetti potenzialmente nocivi alla coltura del riso, contribuendo a sviluppare l’ambiente ideale per la sua coltivazione e a preservare le biodiversità tipica di questi ecosistemi. Si è passati dai 20 ettari del primo anno ai 50 di quelli attuali, ma l'idea è di arrivare nei prossimi anni almeno al raddoppio, anche a seconda dei risultati di questo anno, che sono più che promettenti.

"Abbiamo scoperto una nuova tecnologia svedese -dice Tonello- e siamo ricorsi a un loro primo impianto fatto in Francia per un termo trattamento del seme con il vapore. Così il riso non subisce più nessun tipo di trattamento chimico. Finora abbiamo anche soddisfazione dal punto di vista delle produzione, quindi il tutto potrebbe portarci anche probabilmente a un impatto economico positivo, per esempio utilizziamo meno gasolio per i trattementi nei campi, ma i veri numeri li scopriremo dopo questa campagna".

Una volta trebbiato, il riso, quasi esclusivamente Volano, viene pulito, lavorato e confezionato da Bonifiche Ferraresi. “Questo progetto ci rende molto orgogliosi -dice Pasquale di Lella, responsabile commerciale dell’azienda- perché sintetizza tutti i valori del nostro gruppo. Siamo sicuri che la riscoperta dei metodi di coltivazione tradizionali che qui viene applicata, sia un approccio all’innovazione sostenibile e di successo, che continuerà a dimostrare il suo valore e permetterà a questa collaborazione di crescere ulteriormente”. Da Bf le confezioni di riso amico dei pesci raggiungono le 11 sedi dei Cedi di Lidl Italia.