Il Viaggiator Goloso avvia il concorso Vinci la cena con i campioni

Nuova iniziativa per Il Viaggiator Goloso che premierà i consumatori appassionati di sport e buon cibo con una cena dedicata

Una cena in compagnia di quattro campioni della Federazione Italiana Sport Invernali. Questo il premio in palio per il concorso lanciato da Il Viaggiator Goloso, sponsor ufficiale della Fisi. L'iniziativa Vinci la cena con i campioni! è un’esclusiva iniziativa dedicata a

tutti gli appassionati del gusto, delle eccellenze gastronomiche e dello sport, attiva fino al 30 aprile. In questo arco di tempo, i clienti che vorranno partecipare potranno acquistare almeno un prodotto il Viaggiator Goloso nei punti di vendita aderenti all’iniziativa, conservare lo scontrino e tentare la fortuna compilando il form su questo sito. In palio

la possibilità di incontrare quattro atleti durante una cena unica organizzata in una location

esclusiva, con un menù firmato il Viaggiator Goloso. In questa operazione sono stati coinvolti i campioni azzurri Michela Moioli (snowboard), Giuliano Razzoli (sci alpino), Mattia Casse (sci alpino) e Roberta Melesi (sci alpino) che, una volta concluse le trasferte e le sfide delle gare invernali, saranno disponibili per incontrare i vincitori del concorso.