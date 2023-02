Imoon, trend e novità a Euroshop 2023

Lo stand Imoon a Euroshop si ispira all'arte di De Chirico per stimolare i retailer a immaginare il negozio del futuro, attraverso l'uso sapiente della tecnologia

Imoon si presenta a Euroshop 2023 con uno stand tra i più estesi nel padiglione lighting (Hall 9 - D24), all'interno del quale ha costruito un percorso esperienziale che ha lo scopo di presentare le novità, all'interno delle tendenze del mercato rilevate dall'azienda. Una serie di scenari che mixano luce e design, puntando a mettere in risalto la personalità del retailer e rispondere anche alle richieste di funzionalità e sostenibilità energetica.

Gli scenari di Imoon a Euroshop 2023

L'ispirazione è la realtà metafisica di Giorgio De Chirico, per creare 13 scenari per lo store del futuro nei quali l'illuminazione è concepita per valorizzare l'offerta e migliorare l'esperienza d'acquisto. Il made in Italy richiamato attraverso l'arte stimola a un uso sapiente della tecnologia.

Sono spunti per immaginare la tecnologia nel proprio negozio: esterno, zona accoglienza, le corsie di un supermercato, il bar, l'area lounge, i camerini, i reparti macelleria, pescheria, enoteca, panetteria, ortofrutta.

Le soluzioni Imoon

La caratteristica delle soluzioni proposte è quella della flessibilità. Eccole in rassegna.

Ambient - adatto alla zona market, è un sistema plugin che si interfaccia con le tecnologie di controllo luci. Tutti gli elementi tecnici si possono installare in un unico binario elettrificato; più corpi illuminanti (lineari, spot, dedicati), illuminazione di emergenza, casse audio, WiFi. Un sistema che grazie alle partnership permette a Imoon di fornire un pacchetto completo e scalabile ai retailer.

Koal - Sistema lineare che offre più tipologie di illuminazione: diretta, indiretta, diffusa, d'accento, attraverso una struttura ad H che ospita corpi illuminanti tra loro indipendenti, da gestire e orientare (se occorre) in modo separato, in configurazione stand alone o in fila continua. Supporta l'aggiunta di lettere o numeri luminosi, coniugando illuminazione e comunicazione.

Soluzioni personalizzate ed ecologiche

Per la customizzazione Imoon Custom è la divisione dedicata: proposte mirate per ciascun retailer, per aumentare la permanenza dei clienti e di conseguenza la redditività.

I prodotti e le strategie aziendali vanno in direzione della sostenibilità: ciclo di vita più lungo per le soluzioni, sinergie produttive con fornitori locali, materiali riciclabili e packaging ecologici.

“L’obiettivo di Imoon è offrire le proprie expertise in ambito tecnologico e di design per sviluppare concept illuminotecnici che, oltre a essere funzionali ed efficienti, stimolino il Cliente dal punto di vista sensoriale ed emotivo, appagando il suo desiderio di vivere nuove esperienze”, dichiara Pierluigi Gusmani, international sales director di Imoon