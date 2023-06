In Lidl Italia arrivano le etichette prezzo digitali

Con il nuovo sistema il retailer risparmierà 300 tonnellate di carta all’anno, con l’installazione di 4mila cartellini per ogni store Lidl Italia

Lidl Italia sostituisce i cartellini prezzo cartacei con quelli elettronici in linea con il percorso di innovazione, digitalizzazione e transizione ecologica messo in atto dall’azienda. Per ognuno dei 730 punti di vendita in Italia, il retailer provvederà a installare ben 4mila cartellini per un totale di quasi 3 milioni. Attraverso questa scelta, si prevede un risparmio di oltre 300 tonnellate di carta all’anno. La novità comporterà un investimento che supera i 50 milioni di euro, ma che permetterà un ritorno in termini di soddisfazione del cliente grazie a una shopping experience migliore e in linea con le esigenze di un consumatore sempre più digital.

Elemento da non sottovalutare è anche la dimensione: le nuove etichette avranno un formato più grande per una leggibilità migliore andando incontro alle esigenze di tutti, anche di chi ha visibilità limitata. Il sistema, attivo già presso altri retailer, permette una gestione dei prezzi tramite sistema centralizzato con trasmissione dei dati rapida attraverso il meccanismo Esl (Electronic shelf labels), il che permette anche un impegno inferiore degli addetti del punto di vendita che non dovranno eseguire il cambio prezzo manualmente e giornalmente.

Il commento del presidente di Lidl Italia

“Lidl è un’azienda fortemente dinamica che orienta le proprie azioni al futuro -commenta Massimiliano Silvestri-. Quando si pensa alla digitalizzazione nel retail, il pensiero va immediatamente all’online, trascurando invece il fatto che la transizione digitale del settore deve necessariamente passare anche attraverso progetti come questo che rinnovano lo spazio fisico dove il cliente fa la spesa, creando valore e migliorandone l’esperienza d’acquisto. Grazie a un investimento complessivo di oltre 50 milioni di euro, potremmo essere sempre più vicini ai nostri clienti, favorendo una comunicazione trasparente e chiara, nonché veloce”.