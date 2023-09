Inaugurata la nuova sede di Vaillant Italia

L'edificio, risalente agli anni Cinquanta, è stato profondamente ristrutturato all'insegna della sostenibilità e per rendere gli spazi confortevoli per i lavoratori

Attenzione alla sostenibilità e al benessere delle persone che ci lavorano. Sono i due tratti caratteristici della nuova sede di Vaillant Italia inaugurata a Milano.

A un anno dall’inaugurazione della nuova Torre, il progetto di ristrutturazione dell’headquarter di via Benigno Crespi (non lontano da piazza Maciachini) giunge al suo completamento con l’apertura degli altri due edifici che costituiscono la sede.

Le caratteristiche dell’immobile

“Progettato dall’architetto Ignazio Gardella alla fine degli anni ’50 con una sintesi di estetica modernista ed eleganza formale, l’edificio oggi rispecchia un nuovo concetto di spazio lavorativo, in grado di moltiplicare le occasioni di contatto e socializzazione, favorire lo scambio di idee e accelerare i processi innovativi – spiega una nota dell’azienda -. Interni dalle geometrie razionali, pregi architettonici e volumi rigorosi incontrano così il nuovo space planning, in cui open space moderni si alternano a spazi ricreativi e di co-working per abilitare nuove modalità di lavoro”.

“Il concept dei nostri uffici parte dalla volontà di offrire una modalità di purpose-based working, ossia un hub per ispirare le nostre persone e creare uno scopo condiviso”, ha commentato Debora Maia, hr director di Vaillant Group Italia. “Partendo dall’obiettivo primario del wellbeing, si è dato il via a una vera e propria evoluzione: dall’individualità alla condivisione. Gli spazi oggi sono ‘quartieri’ abitati da persone appartenenti a diversi reparti per favorire scambi, incontri interfunzionali e una partecipazione proattiva e informale”.

Al centro del nuovo building, una caratteristicascala a chiocciola, cifra stilistica di Gardella e simbolo di una forza centrifuga che si genera e si diffonde, lungo un percorso in salita, a tutto l’edificio. Un concetto di sviluppo e crescita rappresentato anche dalla presenza costante di piante rampicanti che puntano verso l’alto, la luce, l’evoluzione.

Percorso in chiave sostenibile

Il rinnovo della sede è il tassello più recente di un percorso che il gruppo porta avanti da tempo, fatto di azioni concrete di sostenibilità ambientale e sociale, perfettamente espresse dalla vision “Taking care of a better climate. Inside each home and the world around it”.

“Dalla biblioteca aziendale - che occupa un intero piano della Torre e il cui patrimonio culturale viene regolarmente arricchito dagli stessi collaboratori - ai nuovi spazi multifunzionali, le aree di coworking, le postazioni flessibili, le stanze acusticamente isolate. Qui ciascun talento può trovare il proprio spazio per esprimersi al meglio”, ha sottolineato l’ad Gherardo Magri.