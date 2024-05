Innovazione e sostenibilità nei panificati di Oropan a Cibus 2024

A Cibus allo stand di Oropan anche il il pane fresco 100% con grano duro pugliese da filiera sostenibile certificata Iscc Plus, ne abbiamo parlato con l'Ad Lucia Forte

Da anni per Oropan Cibus è una importante vetrina non solo per presentare le novità di prodotto e confermare i valori che contraddistinguono la sua proposta di pane di semola rimacinata di grano duro a marchio Forte, ma anche per costruire connessioni con il trade mirate ad ampliare i punti di vendita serviti, in Italia e all’estero, con prodotti legati alla tradizione della panificazione altamurana e emblema del made in Italy.

Questa edizione 2024 porta all’attenzione degli ospiti e visitatori due importanti novità, nel doppio segno dell’innovazione e della sostenibilità, “Essenziali -commenta Lucia Forte, amministratore delegato- per far crescere la competitività dell’azienda sul mercato globale”. Cosa attendersi dunque? “Presso lo stand – in mezzo al quale campeggia una spiga di grano a simboleggiare il nostro legame con la natura e la materia prima del territorio – presentiamo, primi in assoluto, il pane fresco 100% con grano duro pugliese da filiera sostenibile certificata Iscc Plus. Tale certificazione di filiera offre la garanzia che il nostro prodotto sia frutto di un modello di sviluppo responsabile, sostenibile ed etico, lungo tutta la filiera, dalla coltivazione delle materie prime alla distribuzione del prodotto finito nei punti di vendita. Sempre a Cibus ecco anche la nuova linea di focacce tipiche di Altamura, ampliata con nuovi formati e condimenti”.