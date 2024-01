Iper La grande i: il concorso Vinci la spesa per festeggiare i 50 anni

In occasione del cinquantesimo anniversario di attività, Iper La grande i (Gruppo Finiper Canova) lancia una serie di iniziative tra cui un concorso a premi

La storia di Iper La grande i (Gruppo Finiper Canova) ha inizio nel 1974. Quest'anno l'insegna festeggia 50 anni di attività che saranno celebrati con una serie di iniziative mirate a coinvolgere anche i consumatori. L'idea è di sviluppare nel corso dell'anno varie operazioni tra cui concorsi e promozioni.

Il concorso Vinci la spesa

Tra le attività in programma c'è il concorso Vinci la spesa, attivo fino al 21 gennaio, che consentirà a ogni cliente di provare a vincere un buono pari al 50% o al 100% dell’importo totale della propria spesa, da utilizzare tra il 22 e il 31 gennaio. Il concorso prevede la selezione, in modalità randomica, delle spese vincenti in palio. Un jingle festoso inizierà a suonare in tutto il punto di vendita per annunciare la vincita e creare un'atmosfera coinvolgente per tutti i presenti. Terminato il pagamento, il fortunato cliente riceverà un messaggio di vincita e il buono spesa direttamente in cassa allo scontrino.