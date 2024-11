Iper La grande i lancia un servizio di consulenza nutrizionale

In collaborazione con nutrinclick di Innovabiohealth, Iper La grande i (Finiper Canova) propone un servizio per la promozione dell'alimentazione sana

Nei punti di vendita di Iper La grande i (Gruppo Finiper Canova) di Varese e Montebello della Battaglia (Pv) è stato attivato un servizio di consulenza personalizzato con esperti qualificati nel campo della nutrizione e del benessere. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con nutrinclick di Innovabiohealth, specializzata in soluzioni avanzate e digitali per la salute, mira a promuovere l’importanza di una nutrizione equilibrata e della cura della persona. Il servizio sarà disponibile dal 7 novembre e prevede la presenza instore della cabina Infinity360 BeWell, che integra un ecosistema certificato di teleconsulto per monitorare lo stato di forma e nutrizionale. Per un periodo di 6 mesi, gli esperti nutrizionisti di nutrinclick, saranno presenti anche in loco per offrire gratuitamente alla clientela un servizio di consulenza. Ogni percorso nutrizionale verrà adeguato secondo le esigenze specifiche del cliente in termini di dimagrimento, sport, veg, educazione alimentare, problemi, allergie e intolleranze, gravidanza e allattamento.

Come si svilupperà il servizio

Dopo la prima consulenza gratuita, sarà possibile acquistare un pacchetto entry level, a 19,99 euro, che include un questionario e un video-consulto dedicato all'integrazione alimentare, oltre a un voucher per l’acquisto dei prodotti raccomandati a marchio Iper La grande i ed eventualmente Nutramis, marchio dell'azienda proprietaria del brand Vitaminstore. Il servizio mette a disposizione anche percorsi personalizzati con diversi gradi di profondità sviluppati da nutrinclick: dal percorso nutrizionale standard, ai test nutrigenomico o test del microbioma intestinale.