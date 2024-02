Iper La grande i: un concorso per la spesa online

Sarà fruibile fino a fine febbraio su IperDrive.it il concorso di Iper La grande i, inserito nel programma di attività per la festa dei 50 anni

Su IperDrive.it, il servizio di spesa online di Iper La grande i I (Finiper Canova), sarà attivo fino al 29 febbraio il concorso La spesa online che ti premia, nell'ambito delle attività per il 50esimo compleanno dell'insegna che si alternano nel corso dell'anno. Realizzato in collaborazione con TLC Worldwide, piattaforma globale di rewards in grado di guidare l’acquisition, l’engagement e la loyalty dei clienti, l’operazione permette ai titolari della Carta Vantaggi Iper, a fronte di una spesa minima di 100 euro su questo sito, di ricevere 50 euro in crediti da convertire, entro il 15 marzo 2024, in esperienze varie, consultabili sul sito dedicato, in varie categorie: viaggi, benessere, sport e gusto, fruibili fino al 30 giugno 2024.

Le dichiarazioni

“Un progetto importante che punta alla promozione del nostro canale IperDrive, sempre più ricercato da chi vuole una spesa comoda e veloce, senza rinunciare alla convenienza” dichiara Sara Colombo, head of eCommerce Iper La grande i.

“Con questo progetto Iper avrà l’opportunità di promuove e far scoprire il suo servizio di spesa online migliorando la fedeltà dei clienti, incoraggiando gli acquisti ripetuti e favorendo anche l'aumento delle soglie di spesa" afferma Giulia Trimarchi, account manager TLC Worldwide.