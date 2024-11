Just Eat avvia la collaborazione con Coop Sardegna

Nuovo servizio di home delivery nei 14 punti di vendita Coop in Sardegna, in altrettanti comuni, grazie alla collaborazione con Just Eat

Una flotta di trenta rider per i 14 punti di vendita Coop in Sardegna. Parte la sinergia del gruppo con Just Eat per la consegna a domicilio della spesa nell'Isola, in 14 comuni per un bacino di utenza di oltre 250 mila cittadini. Il servizio prevede la possibilità del click and collect per ritirare direttamente la spesa evitando code.

L'offerta

L'assortimento prevede un’ampia selezione di prodotti freschi e articoli di uso quotidiano acquistabili direttamente dall’app, con l’ulteriore vantaggio di un costo promozionale di consegna di 1 euro valido fino al 19 novembre.

Le dichiarazioni

“La partnership con Coop Sardegna è un passo importante nella nostra strategia di

diversificazione, che mira a rispondere ai bisogni in evoluzione dei consumatori italiani -dichiara Daniele Contini, country manager di Just Eat Italia-. L’obiettivo, infatti, è quello di continuare ad ampliare la nostra offerta ed essere un punto di riferimento anche per la spesa online quotidiana, offrendo ai nostri clienti un servizio rapido e affidabile, riflettendo la nostra vision Empowering everyday convenience”.

“La partnership con Just Eat rappresenta un ulteriore tassello che arricchisce l’offerta

omnicanale dei Supermercati Coop di Sardegna -afferma Simone Perra, direttore generale Sardegna Più srl-. Con Just Eat, possiamo fronteggiare le nuove esigenze di spesa manifestate dai clienti. In aggiunta, grazie alla collaborazione dei nostri commessi, abbiamo organizzato un servizio di consegna a domicilio ad hoc su Sanluri che permette di raggiungere anche i clienti dei paesi limitrofi."