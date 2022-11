Just Eat, il food delivery conferma la sua crescita anche nel 2022

Fra le iniziative immediate di Just Eat, l'accordo con Getir, l'apertura di due nuovi hub ecologici a Milano e Firenze, l'ampliamento dei servizi per i ristoratori

Il food delivery -l'industria delle consegne a domicilio di cibo fatte da ciclo/motofattorini- continua a crescere e conferma i suoi ampi margini di sviluppo in Italia. Questo è uno dei messaggi prioritari che Daniele Contini, country manager Italia di Just Eat, ha evidenziato nel corso della conferenza stampa per la presentazione della sesta edizione della Mappa del cibo a domicilio in Italia 2022, tenutasi oggi nella nuova sede di Just Eat, in via Gaetano de Castillia, a Milano, tra il quartiere Isola e piazza Gae Aulenti. Contini sottolinea che anche nel 2022 gli acquisti eCommerce B2C nel Food&Grocery (4.649 milioni di euro) registrano un incremento del 15% che non è il +87% del 2020, ma rimane sempre un buon risultato considerando che la gente sembra aver ripreso fiducia e voglia di andar fuori a mangiare. Ma quello che interessa Just Eat è la crescita sostenibile in senso complessivo, quindi anche etico: ha già rotto gli schemi, assumendo 3.000 rider, e punta, nei suoi progetti per i prossimi mesi, al rafforzamento di hub sostenibili dopo quello aperto a Roma: "ne prevediamo due nell'immediato: uno a Milano, in apertura verso gennaio-febbraio 2023, e l'altro a Firenze. Il modello è quello di Roma, con focus sulle consegne con mezzi ecologici".

Secondo i dati dell'Osservatorio Netcomm-Politecnico di Milano (Osservatorio eCommerce) Il food delivery rappresenta il 44% del mercato alimentare online, e genera un valore di 1,8 miliardi di euro (+20% rispetto al 2021). Una spinta conseguente anche all'aumentata capillarità del servizio oggi accessibile al 71% della popolazione non solo nei grandi centri urbani, ma anche nelle province. NellaMappa del cibo a domicilio in Italia, Just Eat svela oltre alle cucine, ai piatti più amati e alle abitudini del nostro Paese, anche nuove tendenze nel mondo del food delivery. Grazie alla collaborazione con WGSN, Just Eat ha indagato i nuovi fattori guida alla base delle scelte nel food delivery a livello globale, e in collaborazione con BVA Doxa la risposta degli italiani a queste nuove tendenze.

“Il digital food delivery è arrivato in Italia oltre dieci anni fa con Just Eat, che ha deciso di portare questo nuovo mercato nel nostro Paese, e siamo fieri di poter constatare come nel tempo si sia evoluto tanto da diventare un servizio essenziale sia per i consumatori, che sempre di più trovano nel cibo a domicilio la risposta per arricchire e valorizzare i propri momenti speciali, sia per i ristoranti, che cercano di diversificare il proprio business -commenta Daniele Contini-. Siamo oggi presenti nel 100% dei capoluoghi di Provincia e serviamo l’80% della popolazione italiana, collaborando con oltre 28.000 ristoranti partner sulla piattaforma, che raccoglie un’ampia proposta di cucina italiana e internazionale rappresentata sia da grandi catene sia da ristoranti indipendenti. Il nostro obiettivo, a partire dal 2023, sarà quello di sviluppare soluzioni tecnologiche innovative, volte a rispondere alle esigenze mutevoli dei nostri stakeholder”.

I clienti di Just Eat abitano soprattutto (6 su 10) in città, sono in proporzione quasi uguale uomini e donne (rispettivamente 51% e 49%), 4 su 10 hanno un'età fra 18 e 34 anni, 5 su 10 (49%) sono 35-55enni.

Ma cosa ordinano nello specifico gli italiani? In vetta alla classica nessuna sorpresa, ma una conferma piacevole: la pizza seguita dagli hamburger, dalle cucine giapponese e cinese, e dall'ormai classico poke. Stanno guadagnando popolarità i regimi alimentari più rigidi (healthy) in cui le insalate, nelle loro molteplici varianti, giocano un ruolo di primo piano, fino alla rosticceria e alle piadine. In questo ambito di salute-dieta-leggerezza rientra l’interesse sempre crescente verso uno stile di vita plant-based, caratterizzato dal consumo di cucine vegane e vegetariane, guidato soprattutto da piatti come pita con seitan, falafel o wrap vegano.

I record del 2022 vanno dall’ordine più costoso che ammonta a 1.072 euro spesi in una volta sola, a quello più grande con 32 piatti di sushi diversi ordinati il 1° gennaio. A livello regionale alcuni primati interessanti riguardano la Campania con la più alta percentuale di ordini nel weekend e in tarda notte, il Molise con la più alta percentuale di preordini e di ritiri direttamente al ristorante, e la Lombardia, la più eclettica per il numero di cucine disponibili.

Ispirazione sensoriale: il ruolo dei social media

Fra le tendenze evidenziate e definite dalla Mappa, è quanto mai in auge la ricerca di cibi dai sapori sempre nuovi, ricchi di ingredienti, colorati e invoglianti al primo sguardo. In questo scenario, giocano un ruolo chiave i social media, sui quali è sempre più di tendenza condividere piatti instagrammabili capaci di stimolare i sensi anche a distanza e guidare le scelte di consumo. A sottolineare l’impatto crescente dei social media, dalla ricerca condotta da Just Eat con BVA Doxa emerge che oltre metà degli italiani segue uno o più ristoranti sui social e quasi il 90% ha scelto piatti e ristoranti in base alle foto viste nel loro feed e che hanno catturato la loro curiosità. Un comportamento diffuso in quasi tutte le fasce di età, con prevalenza tra gli under 44, più attivi e presenti sulle piattaforme social. Inoltre, l’80% ha dichiarato di aver ordinato almeno una volta in un ristorante scoperto sui social e oltre il 75% fotografa i piatti per poi condividerli sui propri canali.

Un’altra tendenza, che va di pari passo con l’evoluzione del tipo di contenuti di moda sui social, è quella legata al suono dei cibi che favorirebbe uno stato di rilassamento mentale, come evidenziato dal recente successo delle tecniche di Asmr e che proprio grazie ai social hanno attirato l’attenzione del grande pubblico. Tre italiani su dieci apprezzano i suoni che vengono prodotti da alcune pietanze, affermando che spesso aiutano a migliorare il proprio umore. Fra quelli più gettonati ci sono i suoni prodotti dai cibi più croccanti e fragranti, come pane, pizza e patatine.