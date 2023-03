Kasanova: 500 aperture entro il 2025 con l’affiliazione

Il piano di sviluppo di Kasanova, tramite affiiazione, prevede l'apertura di 500 store entro il 2025. Ne sono stati aperti 200 e se ne prevedono 85 nel 2023

Imponente il piano di sviluppo di Kasanova che ha realizzato in due anni 200 aperture e progetta di arrivare a 500 entro il 2025. Nel corso del 2023 saranno 85 gli store in affiliazione che saranno realizzati in varie aree. “Kasanova si propone come ulteriore opportunità imprenditoriale sia ai propri affiliati sia agli affiliati di altri brand -sottolinea il ceo dell’azienda di Arcore, Maurizio Ghidelli-. Il successo della crescita della Rete Kasanova deriva anche dal cosiddetto autoimpiego, cioè l’avvio di un punto di vendita da parte di persone che sono alla prima esperienza imprenditoriale e fanno della nuova attività il loro impiego a tempo pieno”.

Gli imprenditori coinvolti

Come evidenziato dall’Osservatorio Imprenditoria Retail di Largo Consumo e Trade Lab, che ha intervistato 1,100 imprenditori, gli operatori del settore sono sempre più interessati a espandere i propri investimenti ed attività, aprendo nuovi negozi nella stessa rete in cui già operano o in altre reti. Kasanova ha intercettato questa tendenza concentrando il suo sviluppo in questa direzione. A riguardo l'azienda dice: "Offriamo ai nostri affiliati, grazie alle partnership con BNP Paribas Leasing Solutions e Grenke, importanti facilitazioni sotto il profilo creditizio. Si tratta della possibilità di fare una richiesta di locazione operativa o di leasing per la realizzazione di un esercizio commerciale, trasformando l’investimento in un canone periodico".