Kasanova velocizza il delivery con Just Now

Il servizio Just Now è stato pensato per rendere più veloce la consegna della spesa online effettuata sul sito dedicato di Kasanova. A sole due ore dall’ordine, infatti, i consumatori potranno ritirare o far ritirare, senza spese aggiuntive, gli articoli acquistati nel Pick Up Point più vicino al posto in cui ci si trova. Su questo sito è disponibile l'elenco dei punti di vendita del Gruppo più facilmente raggiungibili.

L'iniziativa, stando a quanto sottolinea l'insegna, ha anche un aspetto di sostenibilità. "La vicinanza del negozio giocherà un ruolo fondamentale nella riduzione delle emissioni rispetto alle consegne door to door -spiegano da Kasanova-. In più, essendo i prodotti già disponibili in negozio, riduciamo al massimo le emissioni di CO2 evitando la circolazione dei corrieri per la consegna della merce presso i punti di vendita o a casa dei consumatori". Il servizio Just Now è disponibile dalle 10 alle 18.

Se, invece, i prodotti devono essere spediti dai magazzini, saranno consegnati in negozio in 5-7 giorni lavorativi. Quando il pacco sarà disponibile nel punto di vendita, il consumatore riceverà sms ed email di avviso e avrà sette giorni solari di tempo per ritirarlo.

Per potenziare l'assistenza al cliente, l'insegna del casalingo predispone la presenza di un addetto virtuale per il servizio di assistenza online con il quale chattare per avere informazioni aggiuntive sui servizi e sui prodotti in assortimento.