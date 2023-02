Kentucky Fried Chicken debutta nel comasco

Ventunesimo locale in Lombardia, primo in provincia di Como per Kentucky Fried Chicken che apre al centro commerciale Bennet di Cantù

Il primo locale Kfc della provincia di Como apre a Cantù, il 9 febbraio, all’interno del centro commerciale Bennet di Corso Europa, gestito in franchising da Original Bucket. Con questa apertura salgono a 21 i ristoranti in Lombardia di Kentucky Fried Chicken, attivo in 15 regioni per un totale di 68 punti di vendita.

Caratteristiche, servizi e offerta

Il locale dispone di 40 posti a sedere interni a cui si aggiungono quelli nel dehors esterno. L'offerta è la tipica del marchio, dalle Hot Wings, alette di pollo fritto piccanti, ai Tender, filetti di pollo fritto in versione Crispy oppure Original Recipe. E poi c'è il Colonel’s Burger, un panino che porta la firma del fondatore di KFC, e lo Zinger con il filetto di pollo Hot & Spicy che si rifà alla ricetta segreta del Colonnello Sanders. Completano l'offerta i contorni la salsa Gravy, pannocchie, patatine, insalate, dolci e gelati, birre alla spina.

Il menu è acquistabile anche in modalità omnichannel: in cassa, nei chioschi presenti nel ristorante, attraverso la app di KFC Italia, con il servizio Clicca & Ritira. Sarà attivo anche il servizio di delivery con Glovo, per ricevere l'ordine direttamente a casa.

Le dichiarazioni

“Con ogni nuova apertura puntiamo a rispondere sempre meglio alle diverse esigenze dei nostri clienti, perché possano trovare il gusto del pollo fritto del Colonnello sempre più vicino a casa" commenta Corrado Cagnola, amministratore delegato di KFC Italia.

“Grazie a questa nuova apertura puntiamo a conquistare i palati di un luogo vivo e operoso come quello della Brianza comasca, creando 15 nuovi posti di lavoro sul territorio -afferma Mauro Tiberti, amministratore delegato di Original Bucket-. Anche nel nuovo ristorante di Cantù offriremo tutte le possibilità di esperienza che i clienti KFC ben conoscono, dal take-away al delivery. Naturalmente sarà possibile anche pranzare nella food court del centro commerciale sulla quale si affaccia il ristorante, godendo anche di un ingresso e di un piccolo dehors per pranzare all’aperto”.