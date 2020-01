Kevin Johnson, ceo di Starbucks, a Nrf: “Non abbiate paura di rischiare”

Provare, imparare e adattare. Sono i tre principi su cui bisognerebbe concentrarsi per poter essere performanti e assecondare le trasformazioni puntando alla crescita. È quanto suggerisce Kevin Johnson, presidente e ceo di Starbucks, che ha aperto questa giornata di lavori di Nrf 2020 di New York. Per Johnson “il retail fisico continua ad avere senso solo se è un destination point, la convenience da sola non basta”.

Nel settore retail un ruolo importante lo ricopre la tecnologia che non va usata, a dire di Johnson, “solo per migliorare il conto economico ma anche per migliorare la qualità della vita delle persone. Cominciando dai nostri partner”. I consumatori sono al centro della sua attenzione, interlocutori con cui creare un rapporto diretto. A riguardo Johnson aggiunge: “La connessione di maggior valore con i nostri clienti è fatta dalle persone nel punto di vendita”.

Il ceo di Starbucks invitai retailer presenti ad accettare il rischio sottolineando che “Il limite alla crescita è la paura di rischiare”.