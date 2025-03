Kfc-Kentucky Fried Chicken ha aperto il suo 21° locale a Milano e provincia, che assorbono i due terzi dei ristoranti inaugurati in Lombardia, a dieci anni dall'arrivo in Italia del Colonnello Sanders. Il nuovo ristorante è a Segrate, via Rivoltana 64, all’interno dell’Europark, il parco divertimenti dell’Idroscalo, con 35 attrazioni per tutte le età.

Il Kfc di Segrate segna anche il debutto nei parchi a tema. Il locale all’Europark (15 posti di lavoro) ha un doppio ingresso, dall’interno e dall’esterno del parco, è gestito in franchising da Original Bucket, cui fanno capo altri 33 ristoranti in Lombardia, Piemonte e Veneto. Entro la fine di marzo sarà attiva una pista di go kart con veicoli brandizzati Kfc, la prima operazione di questo genere in Italia.

Il nuovo Kfc all’Europark ha una sala da 200 mq con 60 posti a sedere, a cui si aggiungono quelli della parte comune dedicata al food all’interno del parco. Il locale sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 23, con una finestra per il delivery attiva fino alle 24 da lunedì a giovedì e fino alle 01 venerdì, sabato e domenica.

L’esperienza dei clienti è omnichannel, perché possono ordinare in cassa, nei chioschi presenti nel ristorante o attraverso la app di Kfc Italia con il servizio Clicca & Ritira.