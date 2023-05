KFC si rafforza sulla piazza milanese con nuova apertura

Kfc (Kentucky Fried Chicken) si rafforza in Lombardia aprendo il 22° locale in regione e 9° in città: la nuova apertura conferma il piano di crescita

KFC (Kentucky Fried Chicken) apre il 9° locale milanese vicino alla darsena, piazza XXIV maggio, una delle zone più belle e caratteristiche di Milano, ma anche una delle più incasinate e inaccessibili ai possessori di auto, causa carenza parcheggi e traffico. Il nuovo ristorante inaugura il 24 maggio e sarà gestito dal franchisee Original Bucket, a cui fanno capo in tutto 19 ristoranti Kfc in Lombardia.

Il brand americano sinonimo di pollo fritto consolida così la sua presenza in Lombardia e nel capoluogo: 22° Kfc lombardo, e 9° in città. La nuova apertura milanese rientra nel piano di crescita in Italia: Kfc ha 68 locali in 15 regioni, e punta ad arrivare a 200 entro i prossimi 5 anni. Il nuovo ristorante crea 25 nuovi posti di lavoro.

Orario speciale per la movida

Il nuovo Kfc di piazza 24 Maggio prevede 25 posti a sedere all’interno e 36 nel dehors esterno, nel cuore della piazza riqualificata e pedonalizzata in occasione di Expo Milano 2015. Gli ordini sono gestiti in modalità omnichannel in cassa, nei chioschi del ristorante, attraverso la app di Kfc Italia e con il servizio clicca & ritira.

Orario di apertura studiato in funzione della movida notturna: sabato e domenica Kfc di 24 Maggio sarà aperto dalle 11 alle 4 del mattino, mentre la domenica chiuderà alle 2 e nei giorni restanti all'una.

Tutti i gusti del pollo fritto del Colonnello

La ricetta originale è un mix segreto di undici erbe e spezie mescolato alla panatura del pollo con l’osso, che in Kfc chiamano Cob, acronimo di Chicken On the Bone. Il pollo fritto viene servito nell'iconico (questa volta l'aggettivo calza) cestello/contenitore (Bucket),che, oltre ai formati classici da 2, 3 e 4 persone, è disponibile anche in versione da 1. Da KFC, insomma, ce n’è per tutti i gusti: dalle Hot Wings, alette di pollo fritto piccanti, ai Tender, filetti di pollo fritto in versione Crispy oppure Original Recipe, allo Zinger con il filetto di pollo Hot & Spicy. Senza dimenticare il Colonel’s Burger, un panino che porta la firma del fondatore di Kfc, oggi disponibile anche nella limited edition Double Colonel’s Burger.

Fra i contorni: purè, da gustare insieme alla salsa Gravy, e le pannocchie. Ma anche patatine, insalate, dolci e gelati. Bibite a volontà con la formula free refill di Kfc: con il servizio alla spina il bicchiere si può riempire tutte le volte che si vuole, scegliendo fra le diverse bibite disponibili per accontentare i gusti di tutti.